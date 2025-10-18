El sincero alegato de Nacho Vidal sobre los silbidos a Carrión: “Entiendo las opiniones, pero hay que tener más respeto y empatía con todos”

Perdió el Oviedo en el regreso de La Liga tras el parón de selecciones. Fue un 0-2 que mostró a un Espanyol mucho más hecho ante un conjunto azul con una buena puesta en escena que se fue desinflando hasta mostrar un equipo deslavazado. El choque, no obstante, estuvo marcado por el ambiente en el Tartiere, contrario al entrenador Luis Carrión, que escuchó los primeros silbidos al anunciarse su nombre por megafonía y continuaron cuando la cámara de televisión le mostraba en el videomarcador.

No parece que ese ambiente crispado hacia el técnico influyera en el choque, pero los futbolistas sí fueron conscientes de lo que sucedía. Al término del encuentro, Nacho Vidal fue claro sobre todos los asuntos que se han comentado en los últimos días, empezando por ese recibimiento hostil al nuevo entrenador.

“Entiendo que cada uno tenga su opinión: sobre uno, sobre otro, sobre mí como jugador, sobre Luis como entrenador… Pero creo que hay que ser un poco empáticos con todo el mundo. Todos tenemos ambiciones, objetivos, motivos, seguramente personales o familiares, para tomar una decisión u otra. Hay que tener un poco más de respeto y de empatía con todos. Todos vosotros, en vuestro trabajo, habréis cambiado alguna vez por ambiciones personales, por motivos familiares, por cualquier cosa. Así que no se nos puede ir esto de las manos. Él ha venido con muchas ganas de hacer bien su trabajo y así nos lo ha transmitido desde el minuto uno. Habrá gente a la que le guste más, a la que le guste menos, pero es el míster. Tiene su idea, es un gran profesional, y entre todos tenemos que juntarnos y apoyarnos”, se mojó Vidal.

“Tenemos una responsabilidad muy grande. Hay una masa social detrás que nos exige, como es normal, y somos conscientes de ello. Pero invito a la gente a que baje un poco ese nivel de nerviosismo, porque es cierto que el club venía de muchos años sin estar en Primera División, y hay que disfrutar un poco más. Evidentemente, exigiéndonos desde dentro. Pero, en los momentos en los que se puede percibir desde fuera que estamos un poco cabizbajos, en lugar de ir un punto hacia atrás, tienen que ir dos hacia adelante”, añadió.

El objetivo del Oviedo

En la misma línea de sinceridad se mostró el defensa sobre otro de los debates de la semana: la meta que debe alcanzar este equipo.

“El objetivo tiene que ser, en primer lugar, la permanencia, y cuando se consiga, ya pensaremos en otra cosa. Pero yo he vivido esta situación: en Pamplona subí, y sé que las cosas se consiguen teniendo los pies en el suelo. No se nos puede nublar la vista pensando que el equipo tiene que meterse ya en Europa, porque la realidad es otra muy diferente. El objetivo principal, para que este club siga creciendo y esto dure, es la permanencia. No hay otra cosa más allá. Cuando consigamos 40 o 42 puntos, que estoy convencido de que los vamos a conseguir, ya miraremos hacia dentro y pensaremos en otra cosa, y os invitaremos a que hagáis vuestra película o contéis vuestras ideas respecto a los objetivos. Pero lo principal es eso: hacer 40 puntos.”

Y explicó su interpretación sobre las palabras de Jesús Martínez:

“En las declaraciones de Jesús: él habla de mirar a Europa, pero creo que el mensaje es que este club tiene que ser ambicioso. Para mí es un mensaje inteligente, y lo tenemos que tomar así. Luego la gente puede irse por las ramas más o menos, pero el mensaje es de ambición, y es positivo. Es un tío con muchísima energía, muy ambicioso, y eso es lo que intenta transmitir. Pero, repito: la responsabilidad de todos es no juzgar, pensar que no todo el mundo actúa con maldad, y entender que todos tienen sus objetivos, sus ambiciones. Hay que hacer un ejercicio de respeto entre todos para que esto salga bien y no entrar en un bucle.”