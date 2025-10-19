El estreno más duro para Carrión: a las críticas se suman sus llamativos números en Primera

El speaker que corea las alineaciones citó al entrenador, Luis Carrión, y el Carlos Tartiere respondió de una forma nunca antes vista: pitada a su nuevo entrenador antes incluso de debutar. Viene la crítica con toda la historia asociada a su contratación, de sobra contada los últimos días, y fue la confirmación de que no sería el debut ideal para Carrión. Tampoco colaboró un Espanyol dispuesto a enseñarle al nuevo Oviedo el camino al éxito con una mezcla de saber estar y efectividad arriba.

Un estreno con sentimientos encontrados

Habló al final del choque Carrión de sentimientos enfrentados en su primer día tras el regreso. De esa alegría por volver a dirigir en el Tartiere a pesar de todo el ruido generado, pero chafado por un resultado que alimenta el mar de dudas en el que parecía empezar a nadar el equipo.

El 0-2 le duele más al técnico que el sonido de viento, porque es consciente Carrión de que el camino a la redención pasa por los resultados. “Me toca callar y trabajar”, dijo visiblemente abatido al término del choque ante los micrófonos de DAZN. Pero lo cierto, en este mundillo tan resultadista, es que solo ganar es el aval de un trabajo bien realizado.

Un balance que preocupa

Sigue, además, tratando con dureza la Primera División a Luis Carrión, sumando el 0-2 del viernes a su pobre balance en el inicio de la pasada temporada con Las Palmas: 3 empates y 6 derrotas.

Ahora, el saldo es de 10 jornadas sin ganar, 3 puntos de 30 posibles, con 9 tantos a favor y 19 en contra. Hay un dato especialmente preocupante: Carrión no ha terminado ningún partido en Primera con la meta a cero.

Espera el Girona

Hay tiempo de sobra para reaccionar, y Carrión dispone ahora de una semana para que su idea se vaya integrando. Eso sí, el choque del sábado en Montilivi (14.00 horas) se presenta como básico para ambos equipos en su intento por nadar en aguas más tranquilas.

Carrión quiere que su equipo dé pasos hacia adelante en cuanto a la propuesta, pero sobre todo en regularidad, que lo visto en la media hora inicial ante el Espanyol se traslade a más tiempo. Pero es consciente el técnico de que la tranquilidad solo vendrá con resultados. Por eso urge ganar. Siempre sucede así.

El Mallorca empuja al Oviedo al descenso

Era algo que se intuía y se confirmó ayer, con la victoria del Mallorca en Sevilla (1-3): el Real Oviedo ocupará toda la semana puestos de descenso. Los tres puntos sumados por los de Arrasate provocan que los bermellones superen a los de Carrión y metan al Oviedo entre los tres últimos.

Al menos, el Oviedo ya sabe que no acabará la jornada en el último lugar, ya que la derrota del Girona contra el Barça (2-1) deja a los de Míchel por debajo de los azules hasta el sábado.