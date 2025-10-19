Media hora para crecer y una hora para corregir: análisis del modelo de juego que trata de imponer Luis Carrión

Con la jugada iniciada desde atrás, un doble pivote con las ideas claras, Rondón tratando de fijar a los centrales y, sobre todo, la línea de medias puntas moviéndose con libertad para hacer daño. Así se presentó el Real Oviedo de Carrión una vez apagado el veredicto de silbidos, con una propuesta convincente que logró domar a un muy trabajado Espanyol. Lástima que solo durara media hora. Después, el globo se desinfló para dejar a un Oviedo aturdido en el segundo tiempo, ampliamente superado por los de Manolo González.

Al menos sirve la derrota, pobre consuelo, para saber por dónde intentará Carrión construir su propuesta. Lo que enseña la primera media hora es un 4-2-3-1 como base, con los medias puntas en constante movimiento. Así se vio la mejor versión de Chaira o un Ilic que se animó en la conducción.

Las primeras jugadas también mostraron ese intento ya anunciado por Carrión de llegar con más jugadores a posiciones de remate. Aunque no se mantuvo todo el partido y no se reflejó en ocasiones claras, de las que levantan al Tartiere. Solo Ilic, que se topó con Dmitrovic, estuvo cerca del gol en ese primer acto en el que Aarón sí tuvo que intervenir de forma decisiva: ahí, con el portero, algo que no es novedad.

La preocupación llega por lo visto luego. Un Oviedo que fue perdiendo la batalla del medio del campo poco a poco y que se desangró en las áreas: la contundencia de la doble punta del Espanyol, por ejemplo, es algo a lo que hoy por hoy no puede aspirar el Oviedo. Ahí, en ese segundo acto con juego pobre y un desánimo evidente tras el primer mazazo, es donde Carrión señaló en la sala de prensa el aspecto a mejorar de inmediato.

Los números del estreno

Cotejadas las sensaciones con los números, estos se encargan de subrayar que, en el cómputo total del partido, el cambio no es muy pronunciado en el primer intento con Carrión. Así, el Oviedo chutó 4 veces a puerta, igualando su mejor marca del año (también lograda contra Villarreal, Elche y Valencia), pero también igualó su peor registro de chuts en contra, con 10 (los mismos que se vieron ante Villarreal, Madrid y Barça). El registro de tiros, a favor y en contra, ya da pistas de la superioridad del Espanyol.

Sí lograron los de Carrión la mejor marca del curso en cuanto al porcentaje de pases, con un 88,4% de acierto, por delante del 86,4% visto ante el Levante. Sin embargo, no lo hizo para aumentar su presencia ofensiva: solo 31 envíos completados en el último tercio (ante el Levante fueron 51) y 20 centros (30 contra los de Calero). Más intento de control de balón, pero sin traducción en el arco rival.