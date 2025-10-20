De las medallas a un borrón: la montaña rusa de Jesús Martínez en Oviedo

uentan los que estuvieron cerca de Jesús Martínez en los últimos días que a buen seguro el mexicano hubiera cambiado algunas de las distinciones recogidas durante la semana por el botín más jugoso, el de los tres puntos ante el Espanyol. Pero ese, el más importante, se escapó en una noche en la que todo salió mal. Fue el contrapunto, uno muy amargo, a una semana en la que el presidente de Pachuca había recibido halagos desde diversas instituciones tanto hacia su persona como hacia el Real Oviedo.

Desde su aterrizaje en Asturias, Martínez ha encabezado la delegación oviedista en unas fechas importantes. Por motivos del centenario y del ascenso del curso pasado, fue galardonado con el premio Asicom, con la insignia de oro de la Cámara de Comercio de Oviedo y con la medalla de oro de la asociación del Día de Galicia en Asturias. Entre medias, varios actos con la presencia de Gabriela Murguía, rectora de la Universidad de Fútbol y Ciencias del Deporte, y con la intención de seguir uniendo lazos con la Universidad de Oviedo.

Pero no todo han sido alegrías estos días. El 0-2 ante el Espanyol y el ambiente cargado contra Carrión significaron una de las experiencias más amargas desde que Martínez y Pachuca desembarcaron en Oviedo hace tres campañas. A pesar de lo sucedido, cuentan desde el entorno del mexicano que sigue con el ánimo inalterable y que mantiene la fe en que Carrión revierta la situación y lleve al Oviedo a mejor juego y resultados. El plan diseñado no se desmorona con un mal resultado.

Martínez seguirá en España los próximos días y podría asistir al choque ante el Girona del sábado, en el que los azules se juegan más que tres puntos. Sobre el césped, la oportunidad de ganar a un rival directo y lograr las dosis necesarias de tranquilidad que demanda el proyecto azul tras los últimos días de marejada en todos los frentes.

Derrota del Femenino

El fin de semana deportivo no pudo acabar con buen sabor de boca para Jesús Martínez, que ayer asistió al choque del Oviedo Femenino ante el SE Aem y que finalizó con derrota de las azules por la mínima, con un tanto de Carlota Acín a los 94 minutos de juego. Era el tercer choque al que asistía este fin de semana tras la derrota del primer equipo y el empate del filial el sábado contra el Marino (1-1) en El Requexón.