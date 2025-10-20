Sibo, "operación renovación": los planes del Oviedo, el peligro del Mundial y la cláusula que el club quiere evitar

Primero fue Aarón, con una renovación ganada en el campo, y el siguiente puede ser Kwasi Sibo, aunque este con un atajo. El contrato del ghanés tiene también una cláusula por la que, cumpliendo el objetivo marcado, renovaría su contrato, pero el Oviedo quiere acelerar las cosas y extender su vinculación una temporada más, hasta 2027, como sucedió antes con el meta azul.

Sibo llegó hace dos veranos al Real Oviedo, una apuesta decidida de Roberto Suárez, director deportivo, tras seguir sus evoluciones en el Amorebieta. Venía de descender a Primera Federación, donde había competido el año anterior, un detalle que no le importó al Oviedo, pues veía en el ghanés un medio centro físico que podría cuadrar en lo que estaba buscando para su medular.

El club anunció su fichaje por dos temporadas, pero según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, en su contrato existe una cláusula por la que si Sibo participa en 25 encuentros de Liga, su vinculación se extendería automáticamente por un curso adicional. Hasta la fecha, el africano ha jugado 5 partidos de los 9 disputados, por lo que el ritmo podría ser insuficiente para llegar a los 25 de los 38 que componen el calendario.

No obstante, la intención del club y del futbolista es no esperar a que avance la temporada y cerrar una renovación inmediata, sin aguardar a que cumpla esos 25 partidos.

En la postura del club influye la disputa a final de curso del Mundial 2026. Ghana está clasificada y Sibo ha sido importante en los últimos choques, así que todo hace indicar que estará en el torneo de Canadá, Estados Unidos y México. Si Sibo no alcanza los 25 partidos y cuaja un buen Mundial, sería una pieza muy apetecible en el mercado, por la que además no habría que pagar traspaso. Por eso, el Oviedo quiere atarle en corto.

El centrocampista, que ha cambiado recientemente de agencia de representación, ya conoce desde hace semanas las intenciones del Oviedo y parece por la labor de seguir ligado a la disciplina azul, el club que le ha dado la posibilidad de llegar a la máxima categoría del fútbol español y, de paso, cumplir uno de sus sueños: debutar con la selección de Ghana. Todo ello, en apenas unos meses.

Perfil interesante

Ya en Segunda, Sibo era un futbolista con cartel. De hecho, el Oviedo descartó alguna propuesta del fútbol norteamericano a mitad del curso pasado. También su nombre figuraba en las agendas de clubes de Portugal, sin que llegaran a presentar una oferta concreta. Se considera que un perfil como el de Sibo, sin un sueldo elevado, siempre es atractivo en el mercado.

El curso pasado, el ghanés fue uno de los héroes del ascenso, con 39 participaciones, 29 como titular. En la presente temporada, ya ha disputado 293 minutos, distribuidos en 5 partidos, 3 de ellos en el once inicial.