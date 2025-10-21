Cumbre entre Fondo Norte, Carrión y jugadores: los seguidores apoyarán a pesar del rechazo al técnico

9 horas de la mañana. La plantilla del Oviedo desayuna y se prepara para comenzar el entrenamiento en El Requexón como cualquier otro día. La novedad está vez radicaba en que varios representantes del Fondo Norte habían acudido a la ciudad deportiva, tras concertar la cita con el club, para reunirse con los futbolistas, Luis Carrión, y Agustín Lleida, director general de la entidad. La reunión se produce después del ambiente de silbidos y críticaque se vivió el pasado viernes en la derrota ante el Espanyol.

El Fondo Norte había mostrado desde el primer momento su desacuerdo con el nombramiento del nuevo entrenador, afeándole las formas empleadas en la salida de hace dos temporadas a Las Palmas, y quiso trasladar en persona su postura tanto al club como al vestuario. En la reunión, varios portavoces del colectivo expresaron su rechazo a la decisión y reprocharon la manera en que el club ha gestionado los últimos días desde el punto de vista de la comunicación. Consideran que el Oviedo no estuvo acertado ni en los tiempos ni en las formas, y así se lo hicieron saber a Agustín Lleida, presente en la conversación. "En dicha reunión hemos expresado a las claras nuestro sentir ante todo lo acaecido en los últimos días con la decisión del club de volver a contar con Luis Carrión en el banquillo. Una decisión que no compartimos, como así le hemos transmitido al propio entrenador y donde manifestamos nuestro sentir ante su vuelta al club", dice Fondo Norte a través de un comunicado por redes sociales.

Con los jugadores, el mensaje fue diferente. Se comprometieron a dejar a un lado el malestar ya la crítica para centrarse a partir de ahora en apoyar al equipo. Subrayaron que el objetivo común es la permanencia y que, más allá de las decisiones institucionales, el Fondo Norte seguirá animando al equipo en el Tartiere. Por parte de la plantilla, fue Santi Cazorla quien tomó la palabra, en el mismo tono conciliador que todos los presentes. "Recuperar la unidad y seguir creando el ambiente necesario que presione al rival y aliente a los nuestros, ese es el objetivo de la reunión que hemos mantenido en la mañana de hoy con los capitanes de la primera plantilla, cuerpo técnico y miembros del club", dicen desde el colectivo.

Según se afirma desde el Fondo Norte, Luis Carrión pidió perdón por las formas en las que se produjo su salida hace dos temporadas, algo que esa parte de la afición molesta con su llegada pedía desde que recaló de nuevo en Oviedo. Los aficionados le respondieron que ese gesto debía haberse producido el día de su presentación. Aun así, insistieron en que el apoyo a los jugadores será total, porque el club está por encima de las circunstancias y de los nombres propios. El catalán pidió hablar con los seguidores en privado, pero estos lo rechazaron. Lo que sí quisieron dejar claro es que no quieren que el proyecto del Oviedo en Primera se asemeje a lo sucedido con el Valladolid la temporada pasada. Por su parte, Carrión está preocupado con la situación. Al técnico catalán no le importa el ruido hacia su persona mientras no termine afectando a sus jugadores, algo que cree que puede terminar pasando. "Es necesario alejarnos de mensajes grandilocuentes y sueño de cotas mayores que a priori parecen muy lejos de la realidad que estamos viendo y luchar juntos por mantener la categoría", dicen.

La reunión se dio por concluida poco después y los futbolistas retomaron la rutina diaria en El Requexón. El club, por su parte, no quiere pronunciarse a cerca del encuentro. Fue un episodio más dentro de unas semanas marcada por el cambio de rumbo en el banquillo y por la necesidad de recomponer el ánimo de un entorno que no atraviesa su mejor momento a pesar de estar viviendo su centenario en Primera División. "Queremos romper el clima de crispación generado y hacer un llamamiento a todos los aficionados a mantener la ilusión en este nuestro centenario y entre todos sacar adelante esta temporada donde más que nunca nuestro estadio será una parte vital en la salvación", zanja Fondo Norte.