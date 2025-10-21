Eric Bailly da la clave de lo que precisa el Real Oviedo para empezar a sumar: "Necesitamos siempre a la afición, pero la gente que tiene que sacar esto somos nosotros"

Eric Bailly ha sido el elegido por el club para dar la primera rueda de prensa de la semana. El zaguero asgura que el equipo está necesitado de puntos para revetir la situación.

El cambio de entrenador. "Es una noticia que hemos recibido justo después del día de descanso. Ya sabemos lo que ha hecho Paunovic por el club. Es un cambio y hay que salir adelante. Le deseo lo mejor a Paunovic. Ahora hay que apoyar a Luis y cambiar la situación que tenemos".

El cambio. "Está yendo todo bien. A Carrión ya lo conocéis. Estamos esperando una victoria para mejorar las sensaciones y que todo mejore. Al míster le gusta tener el balón. Acaba de llegar, vamos a tener tiempo para pillar la idea del entrenador. A ver si cada día entrenando tenemos la respuesta de lo que propone".

Qué necesita el equipo para empezar a sumar. "Decir que lo que falta es difícil. La Liga es muy complicada, cada partido es complicado. Nosotros somos un equipo que acabamos de subir, esta experiencia es diferente. Es seguir trabajando, coger experiencia y ver si podemos sacarlo adelante".

Cómo cambiar la situación. "Con confianza. Cuando empieza La Liga y pierdes muchos partidos hay dudas. Él viene para darnos confianza, sobre todo, con el balón. Estamos entrenando muy bien y esperamos pillar lo que él propone".

Recibir muchas ocasiones. "Tenemos jugadores con experiencia y otros sin ella. Hay que tener paciencia. Los últimos partidos no hemos metido muchos goles y es de todo el equipo. Estamos trabajando para evitar eso. Al equipo también le cuesta meter goles, pero eso es algo que debe mejorar todo el equipo".

Su estado físico. "Hacía mucho que no jugaba, estoy aquí para intentar aportar experiencia al equipo. Seguro que lo sacamos adelante. Cada partido es difícil, pero estoy seguro que va a cambiar. Veo al equipo bastante bien, hay buenos jugadores. Hay jugadores que tienen experiencia en la liga, como Santi o Rondón".

Semana con tres partidos. "Hay que ir partido a partido. Nos centramos en el partido ante el Girona y nuestros esfuerzos van hacia ahí. Luego miraremos más adelante".

Mensaje a la afición. "No creo que estén decepcionados. Hemos perdido varios partidos. La gente se pone nerviosa si no ganamos, pero lo que podemos decir es que los necesitamos. Necesitamos siempre a la afición, pero la gente que tiene que sacar esto somos nosotros. La gente merece quedarse en Primera y es por ello que nos centramos en sacar puntos. Si ganas dos partidos ya piensas que vas para arriba y si pierdes dos ya vas para abajo. Tenemos capacidad para cambiar esto".