A por el Girona, "con confianza" en el grupo: el Oviedo prepara el partido ante el colista con la intención de coger aire en la clasificación

El Oviedo sigue afinando el plan para intentar revertir su situación en la tabla. Restan tres entrenamientos para el duelo ante el Girona, colista de Primera, y en El Requexón la consigna es clara: aprovechar la ocasión para sumar y respirar. Luis Carrión, técnico azul, dirigió ayer una sesión marcada por el trabajo con balón. Primero, bajo la batuta de Cristóbal Fuentes, los jugadores realizaron ejercicios físicos de activación. Después, el grupo se trasladó al campo número cuatro para practicar situaciones de juego posicional, con especial énfasis en la circulación de balón y las transiciones.

La gran ausencia volvió a ser la de Santi Cazorla, que continúa al margen del grupo por sus molestias en la rodilla y mantiene su rutina de trabajo individual. El equipo dispondrá todavía de tres sesiones más antes del choque del fin de semana ante el conjunto catalán, en el que los azules buscarán conseguir al fin buenas sensaciones.

Antes del entrenamiento, Eric Bailly compareció en rueda de prensa y repasó el momento que vive el vestuario tras el cambio en el banquillo. "Sabemos lo que ha hecho Paunovic por el club, pero ahora hay un cambio y hay que seguir adelante. Tenemos que apoyar al nuevo entrenador y cambiar esta situación que tenemos", comenzó diciendo el central, que destacó la buena acogida del nuevo técnico. "Carrión es un entrenador que ya ha estado en el club y de momento estamos contentos, aunque todos esperamos esa victoria que nos haga tener buenas sensaciones. El míster está incidiendo en el tema de la confianza, porque es normal tener dudas. Sobre todo, confianza con balón. Esperemos coger lo que nos propone y que sea más pronto que tarde". Bailly fue autocrítico al analizar el rendimiento del equipo. "Decir lo que nos falta es difícil. Está claro que la Primera es muy complicada y cada partido es un duro examen. Somos un recién ascendido y solo queda seguir trabajando, acumular partidos e ir aprendiendo. Tengo confianza en que vamos a poder sacar esto adelante. Tenemos buenos jugadores, con experiencia en Primera como Santi Cazorla y Rondón y otros que han conseguido ascender el año pasado", dijo.

El defensa también insistió en que los problemas defensivos son cosa de todos. "Tenemos jugadores con experiencia y también con poca. Creo que hay que tener paciencia, aunque es verdad que nos están metiendo muchos goles y eso es culpa del equipo. Estamos trabajando para mejorar eso. También para ser mejores en ataque y ahí no solo hablo de los delanteros, hablo de todo el equipo", aseguró.

El objetivo inmediato, explicó, es el Girona. "Solo pensamos en el Girona, tenemos semana larga para prepararlo y ese es el gran objetivo". Y quiso mandar un mensaje a la grada. "No creo que la afición esté decepcionada por las derrotas, aunque siempre duele. El Oviedo tiene una afición increíble y si no ganas te puedes poner nervioso, pero lo único que puedo decir es que les necesitamos. Eso sí, los que tenemos que sacar esto adelante somos los jugadores", indicó.

Bailly, zaguero con experiencia, aseguró que pasa por un gran momento personal. "Me veo muy bien. Hacía mucho tiempo que no jugaba tantos partidos seguidos y estoy aquí para ayudar. Jugando o no, siempre tengo que ayudar al equipo. El tema de la alineación es cosa del míster y aunque uno siempre quiere jugar, si no se da hay que ayudar igual. Cualquiera que esté en el campo tiene que darlo todo", zanjó.