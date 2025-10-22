El CTA analiza el gol del Espanyol ante el Real Oviedo: ¿Debió subir al marcador?

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha analizado la jugada del gol de Kike García en el Real Oviedo-Espanyol de la semana pasada. La polémica llega cuando parece que Roberto podría tocar el balón y cedérsela a García, que con la puntera remata y termina dentro de la portería. También hubo polémica en si el balón entró dentro, aunque en las imágenes se puede ver claramente que la pelota rebasa totalmente la línea de meta.

"En el Tartiere se produce una acción de gol-no gol, con una situación ajustada de fuera de juego previa. En el campo, el árbitro no concede gol. La jugada se desarrolla de la siguiente manera: el delantero del Espanyol está habilitado en el momento en que su compañero contacta con el balón para disparar a portería. Posteriormente, el atacante recibe el bal´noi de un defensor, lo controla y lanza a portería. El VAR analiza la posible posición de fuera de juego, ya que esta situación invalidaría el gol en caso de confirnarse. Ademçás, la evidencia de la cámara de línea de gol entra totalmente en la portería. El VAR informa directametne al árbitro sin necesidad de ver la repetición. Desde el punto de vista reglamentario, el delantero está habilitado en el momento del pase, por lo que no ay fuera de juego. El balón entra dentro de la portería y el gol es legal, ajustándose al protocolo VAR", dicen desde el CTA.