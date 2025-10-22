En libertad, a la espera de declarar ante el juez, los siete ultras detenidos por los incidentes del ascenso del Oviedo

Quedan en libertad, a la espera de declarar, los siete detenidos por su presunta participación en los incidentes violentos previos al partido de fútbol entre los equipos del Oviedo y el Mirandés de la final del ascenso. La Policía Nacional detuvo a siete personas hace unas semanas: cuatro en Oviedo, dos en Valladolid y una en Madrid, e identificando a otras tres, por su presunta participación en los sucesos de aquella jornada, según indica la Policía. Los hechos tuvieron lugar el pasado 21 de junio de 2025 en Oviedo, donde se celebraba el partido de fútbol correspondiente la final del play-off de ascenso a Primera División, en el Tartiere.

El suceso se produjo durante el corteo previo al partido, un recibimiento que los aficionados locales establecen habitualmente a la llegada al campo de fútbol del autobús oviedista. En un momento del trayecto, ya próximo al estadio, "un grupo de seguidores vinculados a Symmachiarii, trataron de apartar el vallado, golpearon y lanzaron objetos contundentes, entre ellos botellas de vidrio, contra los funcionarios policiales", según indica la Policía, que asegura que dicho acontecimiento provocó que "dos miembros de la Unidad de Intervención Policial sufrieran lesiones".

La investigación, realizada por la Brigada Provincial de Información de Oviedo, ha contado con el apoyo de las Brigadas de Información de Valladolid y Madrid, siendo coordinadas por la Comisaría General de Información. Tres de los detenidos son miembros del grupo ultra Valladolid 1984, hermanado con Symmachiarii, los cuales se habían desplazado desde capital castellana para asistir al encuentro.

Ahora, los detenidos han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo, acusados de delitos de desórdenes públicos y atentado contra agente de la autoridad. Cuando termine el proceso de instrucción, los acusados deberán declarar ante el juez. Además, todos los identificados fueron propuestos para una sanción que podría alcanzar la cifra de hasta 60.000 euros para las faltas graves, así como la prohibición de acceso a los terrenos de juego.

La Policía Nacional remitió ayer una nota de prensa semanas después de que se produjesen las detenciones, coincidiendo con los incidentes acaecidos el pasado fin de semana en Valladolid, cuando los agentes evitaron una gran pelea entre los ultras del Sporting y los del conjunto pucelano, entre los que se encontraban varios hinchas del Oviedo.