Nuevos aires, nuevos dibujos: así son los cambios que Carrión plantea para su nuevo Real Oviedo

El catalán ya prepara diferentes variantes en la delantera del Oviedo y prueba a jugar con dos arietes con el objetivo de rematar más a puerta

Entrenamiento del real Oviedo en el RequexÓn

Entrenamiento del real Oviedo en el RequexÓn / Luisma Murias

Joaquín Alonso

Joaquín Alonso

Oviedo

Y llegaron los cambios. Al menos, sobre el campo de entrenamiento. Luis Carrión ya prepara diferentes esquemas para tratar de aumentar la media de goles por partido, muy pobre desde el inicio de temporada. Los azules acumulan cuatro tantos en nueve partidos, una cifra muy escasa para tratar de no perder la categoría. En su estreno, el catalán hizo lo mismo que hacía el Oviedo de Paunovic: jugar con Rondón como punta referencia. Sin embargo, algo está cambiando. Carrión está probando a utilizar a dos delanteros para tratar de tener más rematadores dentro del área.

En su anterior etapa, era habitual que el entrenador barcelonés usase el típico esquema del 4-2-3-1. Jugó gran parte de la temporada con Borja Bastón en vanguardia hasta que se decidió por Alemão. Y cuando el equipo necesitaba más caña arriba, metía dos delanteros (Bastón-Alemão, Alemão-Masca...). Pero aquel Oviedo jugaba en Segunda División y no estaba tan falto de ver portería. Ahora, la cosa es diferente: los azules necesitan marcar muchos más goles si quieren empezar a sumar puntos y Carrión ya prueba diferentes esquemas para tratar de solventar la situación.

Los jugadores del Oviedo jugaron ayer el típico partidillo de entrenamiento en El Requexón. En ocasiones, el once, elaborado con jugadores llamados a ser titulares y otros que no tanto, incorporaba un delantero. Otras veces, dos. No sería descabellado ver que los azules saltasen al césped de Montilivi con dos puntas, aunque con un técnico tan impredecible como el de la ciudad Condal habrá que esperar a que el conjunto carbayón haga pública la alineación titular en las horas previas del encuentro ante el Girona.

En otro orden de cosas, los azules también practicaron el juego posicional y el sistema defensivo del equipo. Desde el club siguen cuidando a Carmo, central azul, que acumula muchos minutos dado que no tuvo descanso durante el parón de selecciones. Además, Cazorla sigue sin entrenarse junto al resto del grupo mientras se recupera de sus molestias en la rodilla. Agudín, juvenil, realizó el entrenamiento junto al resto del primer equipo azul.

