La advertencia de uno de los héroes del ascenso para ganar en Girona: "Tenemos que correr todos"

El vestuario del Real Oviedo se prepara para una cita de más de tres puntos, ya que el choque del sábado en Montilivi es básico por el bien y la tranquilidad del equipo. Aún es pronto para hablar de finales, pero el Girona - Oviedo puede suponer un alivio para el que gane y dejar tocado al que no lo haga. Es consciente de la trascendencia del choque el vestuario, y por eso Kwasi Sibo reconoce que “la situación es muy difícil, pero tenemos fuerzas para cambiarla. Esta semana estamos trabajando muy bien y podemos cambiar las cosas desde ya. Tenemos a la mejor afición, nos ayudan siempre en las buenas y en las malas. Esto es muy importante para cambiar nuestra mentalidad. Ahora empezamos una liga de 10 partidos y no podemos perder puntos como la semana pasada. Contra el Girona tenemos que correr todos”.

Sobre el relevo en el banquillo, un hecho que sorprendió a Sibo mientras estaba en Ghana con su selección, el internacional africano explicó que “cada entrenador tiene su método. Carrión habla con todos los jugadores y nos quita presión. Nos pide que disfrutemos. No son iguales, no son lo mismo”.

El sueño del Mundial

Pero la salvación, aunque más urgente, no es el único objetivo en mente para un Sibo que se ha estrenado recientemente con Ghana, y lo ha hecho para convertirse en titular. Por eso, el sueño del medio es claro: estar en la Copa del Mundo que se juega este próximo verano. “Es el mejor torneo del mundo y me estoy preparando en el Oviedo. Necesito ayudar al equipo, jugar muchos partidos y muchos minutos. Estamos en un momento muy difícil como equipo y cada jugador necesita hacer trabajo para el equipo”, indicó.

Y añadió: “Este año me están pasando cosas increíbles. Cuando miro atrás veo que mi carrera es larga porque tengo 27 años, pero ahora es un sueño de todo jugador jugar un Mundial con su selección. Estoy muy orgulloso y le doy gracias a Dios por estas cosas buenas. Necesito seguir trabajando para lo que viene”.