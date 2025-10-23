Alemao revela los detalles de su polémica salida del Oviedo: "No me lo esperaba, pero fue una decisión de Paunovic"

Alexander Alemão fue uno de los héroes la pasada campaña en el Real Oviedo que acabó firmando el ascenso. Contribuyó el brasileño con 14 dianas, pero el saldo anotador le fue insuficiente para seguir en la capital de Asturias ya que tuvo que hacer las maletas para jugar con Pachuca, pero solo unas pocas semanas antes de que le fichara el Rayo Vallecano. Ahora, desde Vallecas, el ariete repasa en una entrevista en el diario As su momento, con un especial recuerdo hacia el club que le trajo a Europa.

“En Oviedo conseguí el logro más grande de mi carrera hasta el momento. La primera temporada me cambió como persona. No conseguimos el sueño de ascender y fue algo muy duro. El segundo año esas ganas, esa fuerza… hicieron que lo lográramos y fue muy bonito. Es algo que se va a quedar en mi corazón. Mi hijo Arthur nació ahí”, indica el delantero en la entrevista.

Sobre su salida del Oviedo, que generó el pasado verano una importante polémica en el oviedismo, y el fichaje por el Rayo, Alemão explica que “tenía el sueño de jugar en Europa. No me esperaba salir del Oviedo, pero fue una decisión de Paunovic. Mi objetivo siempre fue regresar lo más rápido posible. Me encanta España. Es uno de los mejores países del mundo para vivir. Además, me gusta mucho el fútbol español. Estaba en México esperando a que saliese alguna posibilidad para volver y llegó al final del mercado. Estaba tranquilo con la negociación entre los clubes. Me alegro de que haya salido todo bien y estar aquí para disfrutar y crecer como futbolista”.