Anima, protesta, sufre... Las llamativas imágenes de un apasionado Santi Cazorla en la grada del Carlos Tartiere

Santi Cazorla vive el oviedismo como pocos. De ahí su gesto de regresar al club de sus amores para alcanzar el suelo de vestirse la camiseta del Real Oviedo. Por eso, cuando está siguiendo al equipo desde la grada se comporta como un aficionado más. Las cámaras del programa El Día Después hicieron un seguimiento del internacional durante los 90 minutos del choque del pasado viernes ante el Espanyol. "Oviedismo", titulan de forma directa el video.

En las imágenes emitidas en el programa de Movistar se ve a Cazorla, en un palco privado ya que no podía estar en el terreno de juego por las molestias en su rodilla, siguiendo el choque a una intensidad llamativa. Santi grita, anima, protesta… Igual que sus familiares y el resto de oviedistas en la grada. Al final, con el choque ya resuleto para los visitantes, el internacional, visiblemente abatido, opta por seguir los últimos minutos tras el cristal del palco.

Pasión azul

La historia de amor por el Real Oviedo de Cazorla es de sobra conocida, y él mismo se encarga de proclamarla en cada ocasión que puede. La última vez, lo hizo junto al periodista Sid Lowe en una animada charla en la Universidad de Oviedo.

Aquella charla repasó los momentos más emotivos en la extraordinaria carrera de Santi Cazorla, símbolo indiscutible en el regreso del Real Oviedo a Primera División. “Llegaste al club con 9 años, vuelves con 38 y subes con 40...”, le lanza Lowe. “El proceso de la vida. Me tocó lo bonito pero también otros momentos duros, como salir de tu casa muy joven. El Villarreal me abrió las puertas de su casa, pero me fui con la tristeza de dejar tu casa y siempre pendiente de lo que le pasaba al Oviedo. Siempre dije que volvería. Y con 38 años Pachuca me ofreció participar en un gran proyecto. No volvería para recibir aplausos sino para sentirme importante”, resumió.

Ese acercamiento le trajo de vuelta a Oviedo, en un regreso ya de todos conocido. “Me habían hecho una gran oferta de Pachuca, pero no era por dinero. Era algo sentimental. No quería ser una carga. Me lo dijo mi mujer: si decides volver es para sumar, no para restar. Fue una decisión muy fácil”, señaló.

No parece que Cazorla quiera ni oír hablar de la retirada, pero sí tiene claro cuándo llegará. “El día que vea que no sumo, me voy a mi casa. A mí me mueve el fútbol, competir, participar... Si no doy el nivel no seré un problema y aportaré desde otros aspectos”