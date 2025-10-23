El Vetusta, un año y pico invictos: "Es importante que el día que perdamos no nos vengamos abajo"

El Vetusta ha olvidado lo que es perder. No es una frase hecha, son datos: 404 días consecutivos sin caer derrotado. Más de un año de resistencia, de constancia y de una juventud que salta al campo sin miedo a perder los puntos. Saben a lo que juegan y por qué lo hacen. Esa es la fórmula del éxito. El filial del Oviedo ha convertido su rutina en una rareza dentro del fútbol actual, tan variable en cuanto a resultados. Su última derrota se remonta al 14 de septiembre de 2024, ante el Covadonga, en la segunda jornada de aquella Tercera Federación que acabó dominando con autoridad. Desde entonces, no ha vuelto a perder un solo partido. Ni uno.

Aquel curso terminó con grandes números: 27 victorias, 5 empates y 1 derrota, 89 puntos, 82 goles a favor y solo 14 en contra. Campeones absolutos, con un ascenso incontestable a Segunda Federación a un mes de terminar la competición. Y en la nueva categoría, lejos de pagar el peaje habitual de los recién ascendidos, el equipo ha mantenido su identidad: siete jornadas, cuatro victorias y tres empates, 15 puntos y un segundo puesto que le consolida como una de las sensaciones del grupo. De hecho, el Vetusta es uno de los tres únicos equipos en toda España que se mantiene invicto esta temporada, junto al Sabadell, cuarto en Primera Federación; y el Fabril, próximo rival del Vetusta y que se dejó sus primeros puntos del curso el fin de semana pasado en Les Caleyes ante el Lealtad.

Este éxito es del grupo, claro. Pero siempre hay que destacar algún nombre propio: Joaquín Delgado, delantero de 22 años y máximo goleador del equipo. El andaluz cerró la pasada temporada con 23 goles en 33 partidos y este curso ya suma 6 tantos en 7 jornadas. Su instinto no se ha oxidado; al contrario, parece más afilado que nunca.

"El equipo está teniendo el mismo modelo de juego y creamos muchas ocasiones. A mí eso me viene muy bien, como delantero estoy encantado", explica Delgado a LA NUEVA ESPAÑA. El discurso es sencillo, pero refleja la gran preparación de un vestuario que se conoce de memoria. "Se dice muy rápido, pero es bastante complicado. Hay que tener una mentalidad muy fuerte. Hemos sido capaces de remontar partidos, en Valladolid o en Ávila. Siempre somos conscientes de que el gol terminará llegando y nunca bajamos los brazos. No hay fórmulas secretas. Mantenemos la base y conocemos nuestro modelo de juego", dice.

Y es que ese modelo es ya una seña de identidad. Los rivales lo saben. "Nos viene mejor enfrentarnos a equipos que proponen lo mismo que nosotros. Mucho mejor que no sean defensivos. Ahora nos medimos al líder, el Fabril. Les gusta tener la pelota, con dos centrales de buena salida. Es parecido a lo que hacemos nosotros", señala el delantero, que también admite no perder de vista el futuro. "En el primer equipo hay grandes jugadores y mi situación es complicada. Las veces que subo intento dar lo mejor de mí y ayudar. Debutar en Primera sería un sueño", explica.

Ese sueño personal se mezcla con uno colectivo: mantenerse arriba, en la zona noble, con el filial. "El objetivo es intentar seguir en los puestos de play-off. En algún momento llegará una derrota, si no sería algo histórico", bromea Delgado. "Lo importante es que el día que llegue sepamos reponernos y no nos vengamos abajo. No queremos tener la mentalidad de pelear por la permanencia. Desde los primeros amistosos vimos que el equipo estaba preparado para grandes cosas este año", asegura. Lo que está claro es que este Vetusta engancha e invita a creer.