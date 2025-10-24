¿Qué piensa Carrión de la reunión con el Fondo Norte? El entrenador del Oviedo se moja

Luis Carrión afronta con energía el choque de mañana ante el Girona, un choque que parece de más de tres puntos. Llega el Oviedo necesitado pero el técnico insta a los suyos a “disfrutar”, porque lo considera el camino más corto para llegar a la victoria.

La semana. “Viendo qué hicimos bien, sostener más situaciones en el tiempo y mejorar otras. Tenemos que ir a por los tres puntos desde el principio. Hicimos buenas situaciones de salida de balón pero no acabamos de finalizar esas acciones que hicimos buenas salidas. Debemos mejorar eso. Y vigilancias con balón las debemos mejorar”.

Estado anímico. “Los jugadores tienen que estar bien. No deben estar presionados. La tabla no es la mejor, queremos mejorar. El primer partido fue de bajón y ahora debemos salir a Girona a por los tres puntos”.

Agudín y Dieguito. “Los veo bien, tenemos una plantilla amplia, pero los chicos del filial pueden llegar. Agudín tiene mucho potencial, Dieguito ya lo conocía. Están Coballes, Marco Esteban, Enzo... Hay que buscar equilibrio y pueden tener protagonismo”.

El Girona. “Somos dos equipos parecidos. Se asocian bien, arriesgan en salida, han hecho diferentes tipos de partidos. Será complicado. Queremos que en el campo pase lo que hemos trabajado y se traduzca en situaciones de gol”.

Dos delanteros. “Llegar con más gente es la clave. Se habla de los delanteros pero el otro día hicimos bien la parte de atraer al Espanyol pero nos faltó llegar con más gente, hay un centro de Rahim en la segunda parte que no hay nadie. Ocupando ,más gente el área hay más posibilidades de hacer gol, pero equilibrando las situaciones defensivas”.

Faceta defensiva. “Estamos generando poco, permitiendo muchos centros del rival. Defendimos bien área pero hay que hacerlo mejor. Buscamos portería rival pero dimos ventaja en situaciones de transición”.

Situación en la tabla. “Todos son importantes, somos dos equipos que están abajo y porque no hemos hecho bien las cosas. Trataremos de disfrutar y que nos lleve a conseguir en lo que queremos. Sería un buen golpe de efecto. Estamos con ganas”.

La moral. “Me sorprendió mucho el primer día situaciones anímicas de ver cómo estaba el equipo, estaban dolidos, pero es muy largo pero hay momentos de apretar los dientes. Incidimos mucho en sobreponernos rápido a estas situaciones y en tratar de ser alegres en todos los sentidos. Mejoramos en eso , que la gente entienda que somos capaces de ganar a cualquiera”.

La reunión con el Fondo Norte. “Fue positivo, es una reunión buena para el Real Oviedo, estoy seguro de que empezando por mañana los seguidores verán un buen Real Oviedo, y seguro que todos valoraremos bien al equipo y habrá una gran comunión. El otro día, contra el Espanyol no fue un problema muy grande el ambiente pero la reunión fue buena para el Real Oviedo”.

Cómo ganar. “Tiene un gran entrenador, muchos buenos jugadores... Pero tenemos una oportunidad importante. Busco situaciones que les puedan hacer daño. Con respeto al Girona queremos ganar allí”.

Llegadas al Oviedo. “Atacamos bien la primera fase pero ahím permitíamos transiciones del rival. Centraron con mucha facilidad y eso son ocasiones. Hay que evitar eso. Todos tienen gente buena en área y hemos trabajado situaciones defensivas para que no pasen tantas cosas”.

En lo personal. “Muchas ganas de ganar, queremos que sea un gran año. Si trabajamos duro haremos buenos partidos. Ojalá sea mañana”.

Dos puntas. “Con los perfiles de la plantilla hay que mirar la gente que tienes por detrás de los dos puntas, si abarcan todo el espacio. Pero la gente de fuera tiene que ocupar área. Hay que llegar para que pasen muchas cosas. El otro día nos faltó llegar con los de fuera. Tuvimos ocasiones pero es algo que podemos mejorar. Jugar con dos puntas es una posibilidad o uno y gente desde atrás”.

Hassan. “Es un chico que su forma de ser no es como la de jugar. Es anárquico jugando pero es inteligente, le gusta el fútbol, entiende las cosas. Es una opción diferente a muchos extremos de la Liga, Con ese uno contra uno te genera ocasiones de gol”.