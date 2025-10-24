De salir del fútbol profesional... ¿al Mundial de fútbol? El salto imposible de Kwasi Sibo

Junio de 2024 fue un mes de sentimientos encontrados para el esforzado centrocampista Kwasi Sibo. Descendió a Primera Federación con el Amorebieta y firmó, a continuación con el Real Oviedo. Es decir, salía del fútbol profesional para, de seguido, conseguir un billete al paraíso, porque ese fichaje por el conjunto azul le concedió un ascenso –historia del club carbayón–, pisar la Primera División, convertirse en internacional con Ghana y, de añadido, soñar con disputar el próximo Mundial en Canadá, Estados Unidos y México. El fútbol se ha encargado de recompensar el trabajo a destajo de un pivote que nunca escatima un esfuerzo.

Él es consciente de la fortuna que ha tenido en los últimos meses, fruto del trabajo, y quizás por eso asume cada reto, también en los peores momentos, con la esperanza de que saldrá bien. Porque no le ha ido mal con esa filosofía.

"La situación es difícil", concede Sibo cuando se le pregunta por la penúltima posición del Oviedo en la tabla, "pero tenemos fuerzas para cambiarla. Ahora empezamos una liga de 10 partidos y no podemos perder puntos como contra el Espanyol. Ante el Girona tenemos que correr todos".

Los últimos meses han sido un regalo para Sibo y los próximos suponen un examen continuo. Primero, porque debe hacerse un hueco en los planes de Carrión, ahora que parece relegado a un segundo plano. Segundo, porque el Mundial, con Ghana clasificada, asoma al fondo. Y, tercero, porque, su contrato acaba el 30 de junio pero, como reveló esta semana LA NUEVA ESPAÑA, cuenta con una cláusula por la que renovaría si llega a 25 partidos y el deseo del club es ni siquiera esperar que suceda.

Centrado

"El Mundial es el mejor torneo del mundo y me estoy preparando en el Oviedo. Necesito ayudar al equipo, jugar muchos partidos. Estamos en un momento muy difícil como equipo y cada jugador necesita trabajar para el equipo", expresa. "Cuando miro atrás veo que mi carrera es larga porque tengo 27 años, pero ahora es un sueño de todo jugador jugar un Mundial con su selección", cierra.