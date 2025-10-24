De salir del fútbol profesional... ¿al Mundial de fútbol? El salto imposible de Kwasi Sibo
El ghanés insta ahora a "correr todos" para que el Oviedo derrote al Girona
Junio de 2024 fue un mes de sentimientos encontrados para el esforzado centrocampista Kwasi Sibo. Descendió a Primera Federación con el Amorebieta y firmó, a continuación con el Real Oviedo. Es decir, salía del fútbol profesional para, de seguido, conseguir un billete al paraíso, porque ese fichaje por el conjunto azul le concedió un ascenso –historia del club carbayón–, pisar la Primera División, convertirse en internacional con Ghana y, de añadido, soñar con disputar el próximo Mundial en Canadá, Estados Unidos y México. El fútbol se ha encargado de recompensar el trabajo a destajo de un pivote que nunca escatima un esfuerzo.
Él es consciente de la fortuna que ha tenido en los últimos meses, fruto del trabajo, y quizás por eso asume cada reto, también en los peores momentos, con la esperanza de que saldrá bien. Porque no le ha ido mal con esa filosofía.
"La situación es difícil", concede Sibo cuando se le pregunta por la penúltima posición del Oviedo en la tabla, "pero tenemos fuerzas para cambiarla. Ahora empezamos una liga de 10 partidos y no podemos perder puntos como contra el Espanyol. Ante el Girona tenemos que correr todos".
Los últimos meses han sido un regalo para Sibo y los próximos suponen un examen continuo. Primero, porque debe hacerse un hueco en los planes de Carrión, ahora que parece relegado a un segundo plano. Segundo, porque el Mundial, con Ghana clasificada, asoma al fondo. Y, tercero, porque, su contrato acaba el 30 de junio pero, como reveló esta semana LA NUEVA ESPAÑA, cuenta con una cláusula por la que renovaría si llega a 25 partidos y el deseo del club es ni siquiera esperar que suceda.
Centrado
"El Mundial es el mejor torneo del mundo y me estoy preparando en el Oviedo. Necesito ayudar al equipo, jugar muchos partidos. Estamos en un momento muy difícil como equipo y cada jugador necesita trabajar para el equipo", expresa. "Cuando miro atrás veo que mi carrera es larga porque tengo 27 años, pero ahora es un sueño de todo jugador jugar un Mundial con su selección", cierra.
Suscríbete para seguir leyendo
- Quienes hayan trabajado menos de 25 años serán beneficiados por la Seguridad Social con años de cotización sin trabajar para que la cuantía de la pensión no se vea perjudicada
- El incendio del Monte Areo se acerca a zonas pobladas de Gijón y desalojan a medio centenar de vecinos: 'Es enorme y avanza muy rápido
- Tragedia en la carretera: fallece un hombre en la Variante de Avilés
- La alerta de Valdesoto, 'Pueblo Ejemplar' 2025, por una estafa para la comida popular del sábado con la Familia Real: “Andan pidiendo dinero por las casas...
- Espectacular incendio en Avilés: las llamas ponen en peligro el parking de un conocido supermercado
- Las claves de la ampliación del peaje del Huerna (por más de 1.500 millones de euros): Bruselas pone el foco en un asesor contratado por el Gobierno de Aznar
- Noche tensa por las llamas en Gijón, con cincuenta evacuados y el fuego devorando el Monte Areo: 'Nunca antes pasó algo así
- El mapa de la riqueza en los hogares de Asturias: así son las zonas con mayor y menor renta de la región... ¿cómo es la tuya?