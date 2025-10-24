Sorpresa en la convocatoria del Oviedo: Carrión llama a un juvenil
Cazorla se cae de la lista para Girona por molestias
El Oviedo ya viaja hacia Girona para jugarse en Montilivi un duelo básico en busca de la tranquilidad. Ha llamado Carrión a 24 futbolistas con la ausencia ya esperada de Santi Cazorla, que lleva varios días al margen del grupo por unas molestias en la rodilla. En la lista de 24 la gran novedad es la presencia de Pablo Agudín, un juvenil internacional con España en las categorías inferiores que esta semana ha trabajado con el primer equipo y al que Carrión ha decidido premiar con la convocatoria.
Quien no está es Oier Luengo, el único que se ha quedado fuera por decisión técnica, algo que parece responder a la presencia de cuatro centrales en la convocatoria.
La lista de 24 jugadores es la siguiente: Aarón, Moldovan, Lucas, Nacho Vidal, Bailly, Carmo, Calvo, Costas, Rahim, Javi López, Dendoncker, Colombatto, Sibo, Reina, Ovie Ejaria, Ilic, Brandon, Brekalo, Hassan, Chaira, Agudín, Forés, Viñas y Rondón.
