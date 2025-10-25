Carrión, una de cal y una de arena: "La primera parte es buena, tras su penalti no me ha gustado nada"

Luis Carrión se mostró satisfecho con la puesta en escena de su equipo pero lamentó lo sucedió después del 1-2 de Stuani, cuando los suyos se cayeron. Al menos, pudo celebrar un punto.

Lectura del partido. “El final si contamos desde el 0-2 es malo. Hicimos cosas que no trabajas, golpear en largo, defender hasta atrás… El penalti llega muy pronto pero teníamos que haber defendido con balón. Y había espacios. No nos hemos atrevido, tuvimos miedo a perder y eso hace que pierdas. Tuvimos alma, pero eso demuestra que pudimos hacerlo antes, buscar el tercero. Proteger no es la solución”.

Optimista. “Cada vez veo cosas más positivas, en los entrenamientos, en los partidos… Es cómo se vea. Hemos hecho buenos 60 minutos pero llegando más, y con más centros y más gente, pero hemos pensado en proteger. Al menos hemos tenido alma y fuimos con todo”.

Planteamiento inicial. “Sabíamos que ellos se asocian bien por dentro y si te llega por fuera no es tan peligroso si no está Stuani, y ese riesgo de perder la posición la queríamos usar para llegar con ventaja, como se vio en la acción del penalti. Nos arriesgamos pero queríamos tener llegada con Fede. Hemos corrido demasiado porque no estábamos ajustados. El Girona juega bien y sabíaamos que podíamos sufrir. La primera parte es buena, y funcionamos en estrategia. Tras el penalti no me ha gustado nada.

Hassan. “Prefiero que juegue abierto, no es un gran llegador, pero está disponible para nosotros, quizás pudo tener minutos”.

Fases del partido. “Son semanas de partidos y en ello estamos enfocados. Un jugador no puede venirse abajo. Hay situaciones en las que lo veo. Hemos evolucionado ante un rival difícil. No estamos preparados al cien por ciento para ir a presionar alto, esas piernas de ir y volver no las tenemos, pero hemos arriesgado con balón, con salidas buenas. A partir del 0-2 dejamos de hacerlo. Veremos los errores para intentar sostener la parte buena”.

Los cambios. “Había opciones, como sacar Hassan. Lucas por Nacho era cambio natural. Forés también lo pensé. Cada vez que hay un partido analizo los cambios y siempre pienso que me equivoqué. No tiene por qué influir en el resultado los cambios. Tenemos que mejorar, igualar el equipo. No quiero 11 titulares, hay que igualarlo”.

Javi López. “Tiene partidos en Primera, llegó tarde en pretemporada, jugó y quedó marcado un poco pero quiero que todos pueden jugar. Es uno más, hoy ha hecho un buen partido. No es por el rival, sino por generar competitividad en el equipo”.

Efecto moral del empate. “No puedes meterte atrás, no jugar, no debe hundir a nadie, ese no es el camino. El equipo tiene alma, con cosas buenas y malas, pero es valiente”.

Pablo Agudín. “Salo tuvo un problema en el adductor, no sabíamos cómo estaría y decidimos traer a Agudín. No le veo lejos de la primera plantilla”.

Ovie. “Le molestaba el isquio, pero tiene que trabajar para estar mejor. A tono físico, todos tenemos que dar un paso más. Eso hará que el equipo vaya mejorando”.