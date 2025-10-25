Cuidado con él: Vitor Reis, el protegido de Pep

Con Vitor Reis (São Paulo, 2006) todo se ha producido a una velocidad de vértigo. Debutó en junio de 2024, con 18 años, en el histórico brasileño Palmeiras y tan solo seis meses después fue fichado por el City por 37 millones de euros. Fichaje a toda pastilla. Entre medias, le dio tiempo a firmar un contrato de patrocinio con una empresa del sector financiero de 10 años de duración, algo nunca visto a esa edad. Y siguió acelerando: debutó en la Premier, en la FA Cup, participó en el Mundial de clubes…

El protegido de Pep / LNE

De pronto, un frenazo que parece necesario en el proceso de formación de todo chaval. El City entendió que debía crecer con algo más de calma, paso a paso, así que le buscó acomodo en el Girona, del mismo grupo que el club "cityzen". Desde la defensa catalana, el niño prodigio brasileño quiere liderar a los suyos en el trascendental duelo por la tranquilidad que hoy disputan ante un Real Oviedo igualmente necesitado.

Fue Pep Guardiola el que, dicen, está detrás de todo este proceso con el central brasileño. El técnico apostó por su imberbe contratación cuando sonaba para otros grandes de Europa con el Real Madrid enfocando su lupa y el técnico le aconsejó el Girona como plaza en la que tomarle la temperatura al fútbol europeo. Él mismo lo desveló el día de su presentación. "Hablé con Pep y los dos consideraron que la mejor opción era venir aquí", les explicó a los periodistas aquella mañana.

En un Girona a la deriva en comparación con lo de los últimos años, Vitor Reis es una de las razones a las que se agarra Míchel para pensar en un futuro mejor. De hecho, es indiscutible en sus planes y lo será hoy para tratar de frenar las intenciones del Oviedo de mejorar su hasta ahora pobre balance ofensivo.

A Reis le esperan grandes planes en el City, también en la selección brasileña, pero antes tiene que foguearse en un Girona con un estilo, el que imprime Míchel, que parece casar con sus condiciones. Un año de mili antes de saltar al primer plano de la élite. Guardiola ha entendido que no hace falta correr cuando se trata de proceso de formación de un futbolista.