La Junta de accionistas el Real Oviedo ratificará a los consejeros: ya hay fecha para la celebración

El Oviedo celebrará su junta ordinaria de accionistas el próximo 26 de noviembre a partir de las 17.00 horas en el Auditorio Príncipe Felipe para rendir cuentas ante sus aficionados de las cuentas del pasado curso y explicar los números del actual. En su orden del día, que puede leerse junto a esta información, el club tiene como primer punto la "ratificación por la junta de accionistas de las designaciones de los señores consejeros efectuadas por cooptación".

La cooptación es una fórmula empleada por los consejos de administración de una sociedad anónima para nombrar nuevos consejeros de una forma temporal sin tener que pasar por la junta de accionistas. Eso sí, en la siguiente Junta, debe ratificarse el movimiento. Desde el club se aclara que se trata de ratificar a los consejeros ya nombrados en su momentos y que no habrá más cambios. El resto de puntos del orden del día son más rutinarios. Así, el segundo es la "aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio comprendido entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025"; el tercero, la "propuesta de aplicación del resultado"; el cuarto; la "aprobación, si procede, del presupuesto de ingresos y gastos de la Temporada; el quinto, la "aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio 2024-2025"; el sexto, el "nombramiento de Auditor de Cuentas de la sociedad para los ejercicios 2025/2026, 2026/2027 y 2027/2028"; y el séptimo, los "ruegos y preguntas".

Podrán asistir a la asamblea los titulares de al menos cuatro acciones.