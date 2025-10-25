Míchel, técnico del Girona: "El Oviedo no vendrá a especular"

El entrenador del Girona, Míchel Sánchez, ha remarcado antes de jugar ante el Oviedo, que está "seguro" de que el equipo irá a más y estará "más cerca de los puestos de arriba". El equipo catalán es colista después de la derrota contra el Barcelona (2-1) pero el técnico rojiblanco ha reivindicado que en los últimos encuentros han dado "un paso adelante". Míchel ha reiterado que "costará mucho salir de esta situación" y que el Girona tiene que ir "paso a paso", pero ha dicho que está "convencido" del potencial de su equipo. Míchel también ha avisado de que no será "un partido fácil ni mucho menos" y ha añadido que no espera "un Oviedo que venga a especular" porque a su nuevo técnico, Luis Carrión, le gusta "la posesión, el fútbol de ataque y presionar arriba".