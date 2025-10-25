Míchel, técnico del Girona: "El Oviedo no vendrá a especular"
Efe / N. A.
El entrenador del Girona, Míchel Sánchez, ha remarcado antes de jugar ante el Oviedo, que está "seguro" de que el equipo irá a más y estará "más cerca de los puestos de arriba". El equipo catalán es colista después de la derrota contra el Barcelona (2-1) pero el técnico rojiblanco ha reivindicado que en los últimos encuentros han dado "un paso adelante". Míchel ha reiterado que "costará mucho salir de esta situación" y que el Girona tiene que ir "paso a paso", pero ha dicho que está "convencido" del potencial de su equipo. Míchel también ha avisado de que no será "un partido fácil ni mucho menos" y ha añadido que no espera "un Oviedo que venga a especular" porque a su nuevo técnico, Luis Carrión, le gusta "la posesión, el fútbol de ataque y presionar arriba".
- Quienes hayan trabajado menos de 25 años serán beneficiados por la Seguridad Social con años de cotización sin trabajar para que la cuantía de la pensión no se vea perjudicada
- Todas las IMÁGENES de la llegada de la Familia Real y los invitados al concierto de los premios "Princesa de Asturias"
- El incendio del Monte Areo se acerca a zonas pobladas de Gijón y desalojan a medio centenar de vecinos: 'Es enorme y avanza muy rápido
- Baño de cariño y aplausos en Oviedo para la Familia Real en el concierto de los premios 'Princesa de Asturias': 'Nos encanta esto
- Noche tensa por las llamas en Gijón, con cincuenta evacuados y el fuego devorando el Monte Areo: 'Nunca antes pasó algo así
- EN DIRECTO: El gran día de los premios 'Princesa de Asturias' arranca en el Reconquista con la presencia de la Familia Real, invitados y los galardonados
- Los dos nuevos restaurantes de Asturias en la última lista top de Michelin (con guiño a los Premios “Princesa” incluido)
- Tragedia en la carretera: fallece un hombre en la Variante de Avilés