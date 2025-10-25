Un punto en la locura: Carmo rescata el empate del Oviedo en el último suspiro (3-3)

El partido recuerda a aquella famosa sentencia de Pichi Lucas en una tarde más de esas de Segunda B: “Pudimos ganar y perder, pero al final empatamos”. La de Girona es la versión más enrevesada posible de ese guion desgranado por Argimiro, porque los azules, apoyados en sus dos delanteros, se pusieron 0-2 para, a continuación, desmoronarse ante la segunda unidad del Girona. Y cuando todo parecía perdido, cuando el Girona del viejo rockero Stuani había boqueado a los oviedistas, fue un ataque de orgullo el que llevó, en el pie de Carmo, la pelota a la red.

Girona 3 3 Real Oviedo 0-1, min. 38: Fede Viñas (penalti). 0-2, min. 58: Rondón. 1-2, min. 64: Stuani. 2-2, min. 83: Ounahi. 3-2, min. 90: Stuani (penalti). 3-3, min. 97: Carmo. Alineación Girona Gazzaniga (2);

Arnau (1), Reis (1), Blind (1), Moreno (1);

Iván M. (1), Witsel (2), Tsygankov (0);

Bryan Gil (1), Vanat (0), Roca (1). CAMBIOS Stuani (3) por Vanat, Ounahi (3) por Tsygankov y Rincón (1) por Blind, min. 59.

Lemar (1) por Bryan, min. 69.

Portu (2) por Roca, min. 73. Alineación Real Oviedo Aarón (3);

Vidal (2), Costas (2), Carmo (2), Javi López (2);

Ejaria (1), Dendoncker (1), Colombatto (1), Chaira (1);

Viñas (1), Rondón (2). CAMBIOS Reina (0) por Ejaria, min. 49.

Ilic (0) por Viñas y Sibo (0) por Dendoncker, min. 65.

Rahim (1) Ppor Javi López y Brekalo (0) por Chaira, min. 75. Alejandro Muñiz (colegio gallego). Amonestó a los locales Reis, Bryan, Stuani y a los visitantes Carmo, Ejaria. Montilivi: buena entrada, con unos 300 oviedistas en la grada.

El 3-3 no saca al Real Oviedo de pobre, tampoco es que le enseñe un camino fiable. Pero supone un punto más en el tortuoso camino a la salvación.

Del partido se pueden sacar muchas conclusiones, buenas y malas, pero viendo la situación queda más un sabor amargo que otra cosa. Ponerte 0-2 en campo del colista tiene que ser un camino directo a la victoria. Era más que necesaria para este Oviedo, que asustó más que nunca con la fórmula híbrida de los dos delanteros puros. Pero atrás no espantó los miedos de una temporada que sigue transmitiendo muchas dudas.

Para empezar, sorpresa. Hubo quien se sintió algo decepcionado con el primer intento de Carrión, el del día del Espanyol, en cuanto a que todo se parecía demasiado a lo visto hasta entonces. Cuando hay relevo en el banquillo uno siempre se imagina un equipo nuevo, como si el entrenador entrante fuera un mago capaz de descubrir talentos ocultos durante semanas.

Para ellos, para los ansiosos con la novedad, el once de Montilivi habrá sido un gustazo: un equipo con dos delanteros, por fin, aunque solo en parte. Rondón hizo de nueve y Viñas desdobló funciones: ariete con balón, sombra del lateral zurdo del Girona sin él. Costas, Javi López y Ovie Ejaria completaron la ronda de novedades.

Tras un par de centros iniciales —jugar con dos pesos pesados arriba es demasiado tentador como para no lanzar envíos en cuanto cruzas el centro del campo—, el Girona se serenó con el balón. Encontró una vía directa en la izquierda, donde Álex Moreno halló la autopista que Viñas no siempre llegaba a tapar. Pero defendió con garra el Oviedo el área. Los cuatro de atrás estuvieron más que atentos.

A Javi López le reservaba un rol especial: compañero de baile de Bryan Gil en todos los sectores del campo. La defensa estaba enchufada, sí, pero todo se inicia en el milagro semanal que se esconde en los guantes de Aarón. Salió entero Roca de una sucesión de dribblings y se citó, cara a cara, con el meta. Quiso definir al rincón, pero Aarón se lo leyó en la mente y despejó. Otra intervención que tiene el mismo valor que un gol.

Tardó en tomarle el pulso al partido el Oviedo, pero lo hizo cuando pudo, por fin, crecer con el balón. Bajó la presión el Girona y los azules aparecieron entre líneas, con Ovie conduciendo, las bandas amenazando y la referencia de dos puntas que siempre es oxígeno.

Rondón, control y media vuelta, inició la nueva etapa, cerca del 30, de un Oviedo más afilado. De ahí salió un córner que cabeceó Viñas con potencia: Gazzaniga despejó ágil. Siguió el buen momento carbayón. Robó Dendoncker y progresó por la izquierda hasta centrar, pero Viñas se enredó en el control.

A los 34, Chaira y Javi López pusieron los cimientos de una jugada que acabó con un final ya conocido: testarazo de Viñas e intervención de Gazzaniga. Apagado el “uy” de la grada, el colegiado se llevó la mano al oído donde le susurraban que debía acercarse al monitor más cercano. Ahí vio una mano previa en posición antinatural. Es decir, penalti.

Viñas lanzó con la confianza del que llevara un porrón de goles para poner al Oviedo por delante y darle más sentido al plan de Carrión.

De ahí al descanso reaccionó el Girona, empujado por la presencia de Witsel, pero surgió de nuevo la versión granítica de los defensas para aguantar la victoria al descanso.

Tras el receso, y como era de esperar, la pelota fue exclusiva de los locales. Pero había repasado el Oviedo el manual de supervivencia, porque no le importó regalar metros y esperar en su campo. También córners: unos cuantos sacó el Girona en esos primeros minutos del segundo acto, pero sin rozar siquiera a Aarón.

Esperó el Oviedo su momento, confiando en que llegaría. No tardaría. A los 58, un claro: un córner forzado en una buena contra. Centró Colombatto, remató implacable Rondón. Frentazo a la red tras tocar en el poste. Un córner sin adornos, de los de toda la vida.

A los 60, el jaleo. Aarón intervino de forma mágica en un remate de Stuani, solución de Míchel, bajo la línea. El público reclamaba que la pelota había entrado y, en pleno rugir de la grada, cayeron dos futbolistas locales en el área azul. Con mucha dilación, el VAR volvió a vibrar en el oído del colegiado y este, tras consultar la imagen, decretó penalti. Stuani, esta vez con más facilidades, no falló. Tocaba sufrir. Y el equipo temblaba.

Con Ounahi, con Lemar, con Portu, pero sobre todo con el incordio constante de Stuani, el Oviedo se refugió cerca de Aarón, donde levantó su fuerte. Hasta que sacó la bandera blanca.

Final de infarto

La igualada fue una jugada personal de Ounahi que acabó con derechazo imparable. Del marroquí surgió el 3-2, slalom y pie imprudente de Brekalo que se tradujo en penalti: Stuani repitió ejecución.

Estalló Montilivi ante una remontada inusual. Pero sacó entonces el Oviedo un orgullo que había permanecido oculto en todo el segundo acto. Llegó al área de Gazzaniga casi en la última. Vidal remató al poste y Carmo, disfrazado de nueve, empujó el rebote a la red.

Un punto que puede ser un premio menor, pero que puede tener su importancia, nunca se sabe.