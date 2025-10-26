Las fotos borradas -y luego reucperadas- de Hassan que despiertan las teorías del oviedismo
El galo recuperó algunas publicaciones sobre el Real Oviedo tras algunas horas de ausencia
O. O.
El empate a 3 del Oviedo en Montilivi sirvió para salvar al menos un punto tras un choque de bandazos, en el que se pasó del 0-2 al 3-2 y se acabó con esa igualada final. En la cita no participó un Hassan que sí estuvo calentando en la banda en el segundo tiempo, pero sin que Carrión se animara a introducirlo.
La situación, llamativa, creció en las redes sociales cuando algunos usuarios constataron que horas después del choque, el galo había borrado de su perfil de Instagram las fotos con la camiseta del Oviedo. Este hecho levantó todo tipo de teorías entre los aficionados carbayones. Sin embargo, el amago de polémica se apagó horas después cuando algunas de esas publicaciones que habían desparecido regresaron al perfil de la red social del galo, incluida la que había publicado tras el ascenso del pasado 21 de julio contra el Mirandés.
“Prefiero que juegue abierto, no es un gran llegador, pero está disponible para nosotros, quizás pudo tener minutos”, indicó Carrión tras el choque de Montilivi cuando fue preguntado por la no participación del francés.
