La intrahistoria del penalti de Viñas: ¿Quién era en realidad el encargado de lanzarlo?
El charrúa agradece el gesto de su compañero: “Él me lo brindó”
Por primera vez en la temporada, el Real Oviedo jugó con dos delanteros de inicio. Eso sí, con Fede Viñas tirado a la banda derecha en situaciones defensivas. La cosa salió bien de primeras: marcaron Viñas, desde los once metros, y Rondón, con un cabezazo inapelable, para poner al Oviedo en amplia ventaja. Pero la tarde no fue redonda porque el Girona remontó, aunque un rechace cazado por Carmo le dio a los de Carrión un punto. El 3-3 mantiene al Oviedo abajo en la tabla, pero le da algo de aire.
Viñas fue uno de los protagonistas con ese estreno anotador en Primera, y por su especial situación en el campo. El 0-1 fue un penalti que él mismo provocó y que ejecutó a la perfección, cerca de la escuadra.
Al término del choque, el charrúa confesó cómo se había dado la situación para lanzar la pena máxima.
“Tengo que agradecerle a Rondón, porque el primero de la lista de los lanzadores es él y me lo brindó”, explicó Viñas.
“Estoy muy contento con el gol. Salió fuerte, entró y ahora toca seguir trabajando en lo personal”, añadió el uruguayo, que por fin estrena su cuenta.
El de Montilivi fue el segundo penalti que le han señalado a favor al Oviedo esta temporada. El primero, en Villarreal, fue ejecutado por Rondón de una forma defectuosa y Junior, portero local, despejó el remate.
Ahora, Viñas se presenta como un lanzador fiable, en una plantilla en la que también están Cazorla y Colombatto como especialistas en penaltis.
