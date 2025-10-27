Los azules ya preparan la primera eliminatoria de la Copa del Rey
Tras regresar en vuelo chárter del viaje a Gerona, la primera plantilla del Oviedo se ejercitó ayer en El Requexón, en una sesión de recuperación para los jugadores con más minutos en Montilivi y más exigente para los suplentes. Hoy se volverá a entrenar en la ciudad deportiva porque la semana viene cargada de partidos, con la eliminatoria copera que se juega mañana en Orense, a partir de las 19.00 horas, en la primera ronda de la competición del KO. La única baja segura para el choque es la de Santi Cazorla, que sigue al margen del grupo, aunque tampoco parece que Ovie Ejaria esté en condiciones de participar tras acabar el choque contra el Girona con algunos problemas físicos. Será presumiblemente la segunda unidad la que busque la clasificación en O Couto.
