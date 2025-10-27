Carrión, por el camino corto: el sorprendente dato en Girona que contradice su propio estilo

En Montilivi, la posición de Fede Viñas no fue la única novedad, aunque quizás sí la más llamativa del planteamiento de Luis Carrión para tratar de acercarse a los tres puntos. La propuesta también incluía dejarle la iniciativa a un Girona que siempre trata de crecer de esa manera, asociándose con el balón. No es común ver a un conjunto de Carrión en una versión tan pasiva, al menos no en Oviedo, donde su fútbol siempre ha sido propositivo. Pero en Montilivi, en ese partido de altibajos que acabó con un premio menor de un punto, los azules solo se jugaron el balón el 35,1% del tiempo.

El dominio del Girona fue controlado durante 60 minutos en los que los azules se mostraron más firmes sobre el terreno de juego. Y cuando esto no sucedió apareció Aarón para mostrar el repertorio de cada fin de semana. Pero a partir de la hora de juego, sobre todo a raíz del primer tanto local, el Girona fue claro dominador del choque, y el Oviedo solo pudo replegar y defenderse cerca de su meta. Una estrategia que no le gustó a Carrión, "no hicimos lo que habíamos entrenado", criticó el técnico.

Que no fue la versión más “carrionista” se ve en los datos y, sobre todo, en ese 35,1% de posesión que habla de un equipo dominado. De hecho, el del sábado fue el 42.º partido entrenado por Carrión al Oviedo contando Liga y play-off y en este amplio repertorio solo hubo una cita en la que el registro de posesión de balón fue menor: ante el Elche en el Martínez Valero, con un 29,7% de la pelota.

Aquella vez, la estrategia salió redonda. El Elche de Becaccece era un conjunto que apostaba todo al balón y que presionaba más arriba que nadie en la competición. Así que Carrión elaboró un plan más directo de lo habitual, en el que cobró un papel esencial Alemão, que cumplió uno de sus partidos más sobresalientes en su etapa en Oviedo. Anotaron en aquella ocasión Colombatto y Paulino para el 0-2 final que certificó como un éxito el plan pasivo que había diseñado el técnico.

Variantes tácticas

En esta ocasión, la intención parecía ir más por buscar un registro más directo. La apuesta por Fede Viñas fue posible incrustando al charrúa en la banda derecha en posiciones defensivas. Ganó el equipo presencia en el área rival a la hora de buscar envíos más directos. Por el contrario, perdía un futbolista con capacidad para tenerla y asociarse. Se une además que el Girona siempre trata de crecer con el balón, aunque precisamente esta temporada está mostrando los registros más bajos de posesión desde que Míchel se hizo cargo de la nave catalana para llevarla a las cotas más altas de su historia.

La experiencia también muestra una evolución en las decisiones de Carrión, que busca su estreno en Primera División, donde ha dirigido once partidos, entre la experiencia de Las Palmas del curso pasado y el par de choques de su nueva etapa en el Tartiere. De momento, son 4 empates y 7 derrotas. Osasuna, el lunes que viene, aparece ahora como el rival con el que el entrenador buscará una experiencia —la de por fin ganar en la élite— que se le sigue resistiendo. Pero antes toca solventar el obstáculo del Ourense en la Copa del Rey.