El despertar de los nueves: el resurgir de Rondón y Viñas que anuncia un Oviedo más eficaz

Suspiraba el oviedismo por un delantero efectivo. Alguien que recogiera el listón de los Toché, Bastón o Alemão, por no tener que tirar más allá en la historia para llenarse la boca con los Lángara, Echevarría, Marianín o Carlos. Porque, sí, el Real Oviedo siempre ha sido una tierra fértil en arietes. Había incluso quien miraba con cierta envidia a los nueves de otros rivales directos, Etta Eyong como referencia…, cuando en Montilivi, en pleno debate sobre la poca presencia ofensiva de los azules, Salomón Rondón y Fede Viñas, los dos futbolistas bajo la lupa desde el inicio del campeonato, se reivindicaron en el campo.

Lo hicieron, además, goleando, el sustento de todo delantero. El uruguayo, en un novedoso perfil que añadía tapar al lateral izquierdo en defensa y sumarse desde atrás al remate, estrenó su cuenta desde el punto de penalti, en un gesto de compañero de Rondón. "Tengo que agradecérsele a Rondón, porque el primero de la lista de los lanzadores es él y me lo brindó", explicó Viñas al término del choque. "Estoy muy contento con el gol. Salió fuerte, entró y ahora toca seguir trabajando en lo personal", añadió el uruguayo, que por fin estrena su cuenta.

El venezolano dio después, con un frentazo inapelable, en un córner que se abría de Colombatto. Desmarque al primer palo y remate imparable a la red. Un gol de los de toda la vida. "De no estar haciendo tantos goles, hemos pasado a lograr hacer tres. Los delanteros anotamos goles", reivindicó Rondón con el punto sumado en la maleta.

Aunque el resultado deja un regusto amargo, ese 0-2 a los 57 minutos era una renta demasiado golosa como para dejar que se escape. Ese oportunismo final de Carmo, improvisado ariete, permitió a los de Carrión al menos irse con un punto. Que quién sabe si, a la larga, puede ser importante.

Dibujo novedoso

Había reconocido en la previa Luis Carrión que le preocupaba la poca efectividad del Oviedo arriba. No desveló el técnico si apostaría por un dibujo con dos delanteros o si mantendría el 4-2-3-1 con más futbolistas en zona de finalización. Al final, un poco de ambas. Jugaron dos arietes puros, pero el dibujo, en la fase defensiva, no se inmutó, con Viñas tapando la banda derecha, en un esfuerzo que le costó hacer con el paso de los minutos.

Del experimento salió el Oviedo más efectivo del curso —esos tres goles lo atestiguan—, pero tampoco es que el equipo llegara mucho más que de costumbre: cinco tiros a puerta, el techo de la temporada sí, pero no muy lejos de los cuatro realizados contra Espanyol, Valencia, Elche o Villarreal. Pero la mejora en efectividad sí fue un hecho.

La Copa del Rey emerge ahora en el camino del Oviedo hacia recuperar la confianza, a ese “disfrutar” al que insta a los suyos Carrión, como la oportunidad de refrendar las nuevas ideas sobre el terreno de juego. Es también un atajo para que los delanteros mejoren sus sensaciones, esas de las que siempre hablan los hombres gol como clave para vivir sus mejores momentos. Parece el escenario ideal para Álex Forés, que espera seguir los pasos de sus compañeros en ataque.