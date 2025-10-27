Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

LA NUEVA ESPAÑA te invita a vivir en directo el Real Oviedo–Osasuna: participa en el sorteo y llévate una entrada doble

El encuentro se disputará el próximo 3 de noviembre a las 21.00 horas en el Carlos Tartiere

Aficionados del Real Oviedo en una imagen de archivo

L. L.

LA NUEVA ESPAÑA te invita a disfrutar en directo del Real Oviedo-Osasuna el próximo día 3 de noviembre a las 21:00 horas en el Carlos Tartiere

Si quieres ser uno de los afortunados que disfrute del partido en primera persona solo tienes que participar en el sorteo que te trae esta cabecera. ¡Podrás llevarte la entrada doble que está en juego y disfrutar del fútbol de primera en la mejor compañía!

Es tan fácil como rellenar el formulario que acompaña a esta información. El ganador será comunicado por correo electrónico o por teléfono.

