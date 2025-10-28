Carrión, "jodidísimo" con la eliminación del Oviedo, crítico con sus jugadores: "No tuvimos alma y eso no puede pasar en un equipo de fútbol"

Luis Carrión trató de exponer las razones de la eliminación del Real Oviedo en Ourense, en un partido en el que fue muy inferior al rival de inferior categoría.

Lectura del choque. “No me gusta esa sensación de partido. Si te pasan por encima, como pasó con el Girona por momentos, competimos bien entonces. Tuvimos alma, y hoy no tuvimos alma, y esto no puede pasar en ningún equipo de fútbol. Trabajaremos para mejorar, hay que callarse, trabajar y apretar los dientes”.

El nivel del rival. “Los he visto jugar y tratan de tener el balón. Ante el Ferrol hicieron un buen partido, están bien trabajados, hacen las cosas bien, pero nosotros no estuvimos bien”.

Pablo Agudín. “Me alegro por el debut del chico, se lo merece, está demostrando energía y ganas. Ojalá siga tiempo con nosotros, porque está haciéndolo bien”.

Sensaciones. “Hoy estamos todos cabreados, yo el primero. Pero en la vida siempre he hecho lo mismo, como en esta he vivido situaciones jodidas, y es trabajar. Y en las situaciones negativas se ve la gente de verdad. Ellos tienen que verme fuerte, bien, pero es un día difícil. Hay que levantar la cabeza rápido porque hay que ir el lunes a ganar”.

Imagen del equipo. “Nos caímos en Girona, pero luego acabamos bien. El lunes habrá un ambiente espectacular en el Tartiere porque nos jugamos mucho. Pero hay que reaccionar bien”.

Su situación. “Estoy jodidísimo por perder. Sabía al reto que venía, somos un recién ascendido, lo demás no lo puedo controlar. Yo quiero que demos la cara, por la afiición que ha venido, por lo que ha sufrido la gente. Y no tengo esa sensación. Hay que apretar los dientes, y nunca me han regalado nada. Pero sacaremos la situación adelante”.

Brandon Domingues. “No es un día para nombres propios”.

Vestuario. “Les diré: Sed personas fuertes, con alma, que les duela esto y que sean capaces de sacar esto adelante. En las dificultades se ve la gente que da lo que tiene que dar para salir. Se pueden apoyar en mí, voy a apretar los dientes, voy a callar porque me estoy callando opiniones que tengo, pero sí creo que lo vamos a sacar adelante.

El juego del Ourense. "Ellos han presionado alto, hemos circulado lento, siempre volvíamos hacia atrás, nos ha faltado atrevimiento. Cuando hemos podido construir hemos llegado, pero hemos sido un equipo muy plano”.

Sus palabras. “Es un mensaje para mí y para el equipo, para todos en el Oviedo. No hay que echar las culpas a nadie, no voy a hacerlo. Quiero a mi gente al lado para sacar esto adelante. Estaré para empujar. No he tenido nada fácil y el que empuje más tendrá más sitio”.