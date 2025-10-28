Empate agridulce en Montilivi: el análisis del 3-3 contra el Girona

El empate (3-3) de nuestro Real Oviedo en Montilivi fue una de esas tardes que mezclan sensaciones. Por un lado, saltamos al césped con una actitud atrevida y manejando la posesión, y logramos adelantarnos 0-2. Era el escenario ideal: llevar el partido hacia un control eficaz y golpear en velocidad (sorprendió en este punto la no inclusión de Hassan en los cambios). Pero el fútbol enseña que no basta con empezar bien: en los últimos momentos cedimos, permitimos que el Girona remontara y, tan solo en el añadido, apareció Carmo para rescatar un punto.

Tácticamente hay varios aspectos positivos y otros que requieren corrección. Fuimos capaces de adelantarnos 0-2 jugando de visitante, lo cual dice mucho del carácter del equipo. Supimos aprovechar momentos de transición para generar, lo que demuestra que la plantilla confía en sus atacantes y puede generar peligro sin necesidad de dominar. En general, el partido tuvo fluidez ofensiva. Se crearon oportunidades y hubo efectividad, en este caso a balón parado. Pero, el Girona remontó porque la línea defensiva se mostró lenta cuando el rival presionó alto y generó profundidad.

Desde el primer momento se vio que ambos equipos esperaban un partido abierto. Nuestro control posicional tras ir ganando fue mejorable: dejamos que el rival tomara el balón; nos faltó repliegue compacto. Con el 0-2 parecía que no había que hacer nada más que defender, pero el tramo final del partido expuso que no supimos proteger la renta. La concentración en momentos críticos (minutos finales, jugadas a balón parado, pérdidas simples) fue el talón de Aquiles. En el añadido, Carmo nos dio el punto, pero ese tipo de regalos no pueden repetirse en Primera.

Desde el sistema, el Oviedo mostró una estructura en torno a un 4-4-2 sin balón y 3-4-1-2 con él. Sorprendió, sin balón, que Rondón o Viñas tuvieran que hacer el repliegue con el lateral izquierdo y Ejaira fuera el encargado de presionar detrás del 9. El Girona apostó por un 4-2-3-1 que buscaba la posesión, obligándonos a replegar y buscar el contraataque. En esa batalla de estilos, el Oviedo cumplió bien hasta el 0-2, pero no logró mantener el equilibrio cuando el Girona aceleró y jugó con urgencia.

Ahora llega un duelo en casa frente al Osasuna. Una gran oportunidad para sumar 3 puntos y afianzar la confianza del bloque. Ellos llegan con dudas lejos de su estadio: no han puntuado y solo han metido un gol. Será un duelo cerrado, con pocas ocasiones , de detalles.

El empate de Girona tiene sabor agridulce: el equipo lo hizo casi todo bien para ponerse 0-2 de visitante, pero falló en proteger y sufrió una remontada que pudo costar más. Sin embargo, el carácter, la capacidad ofensiva y la actitud son síntomas positivos. Ahora. Osasuna es una gran oportunidad para demostrar que este equipo puede ser sólido, inteligente y competitivo. Es el momento de corregir los defectos, aprovechar al Tartiere y construir una racha positiva que permita mirar hacia arriba con esperanza.

¡¡Hala Oviedo!!