Jesús Martínez se defiende de la "orden de aprehensión": “En 30 años hemos cumplido todos los contratos”

Jesús Martínez, dueño del Grupo Pachuca y máximo accionista del Real Oviedo, ha salido a dar la cara tras las informaciones apuntadas desde México que anuncian una “orden de aprehensión” contra él por el litigio que mantiene con Fox Sports por los derechos televisivos de los clubes Pachuca y León. Tras no presentarse dos veces a una audiencia judicial, se ha emitido una orden de aprehensión para obligarle a hacerlo.

El Grupo Pachuca ha emitido un comunicado y el propio Jesús Martínez ha salido a la palestra para mostrar su opinión al respecto.. “Aquí estoy como siempre para dar la cara, porque han surgido informaciones que han dañado muchísimo la reputación del Grupo Pachuca y de Jesús Martínez. Durante 30 años hemos cumplido a cabalidad con todos y cada uno de nuestros contratos. Dan fe los patrocinadores, instituciones y el pago de los impuestos, en los que somos puntuales”, explica el mexicano, antes de seguir: “Y la creación de puestos de empleo para la salud, la educación y el deporte. Seguimos confiando en México y construyendo un país mejor para todos nuestros niños y jóvenes”.

Comunicado de Pachuca

Además, el Grupo Pachuca ha emitido un largo comunicado explicando los pormenores del caso:

Sobre los hechos relacionados con las actuaciones legales derivadas de nuestra anterior relación contractual con Fox Sports México (Grupo Lauman), los cuales actualmente afectan los derechos de transmisión del Club Pachuca de la Liga MX, informamos:

La relación entre Grupo Pachuca y Grupo Lauman concluyó el 26 de mayo de 2024. A partir de esa fecha, se firmó un nuevo contrato con otra empresa para la transmisión de los partidos de los clubes León y Pachuca en distintas plataformas (con consentimiento expreso de Grupo Lauman).

No obstante, Fox Sports México inició un juicio mercantil ante el Juzgado 40 de lo Civil de la CDMX, en el que obtuvo medidas precautorias de manera irregular que intentaron impedir la transmisión del partido Pachuca vs. Mazatlán, así como la explotación de los derechos de transmisión con terceros. Dichas medidas se emitieron a pesar de existir resoluciones judiciales previas que confirmaban la terminación del contrato y la vigencia de un nuevo acuerdo con otra empresa.

Los directivos Jesús Martínez y Gerardo Cabrera fueron citados a comparecer dentro de una carpeta judicial 014/1515/2025, acusados del delito de “desobediencia de particulares”, basado en actos que ya han sido suspendidos de manera definitiva por el Juez Sexto de Distrito en Materia Civil de la CDMX y por el propio juzgado local.

El pasado 3 de octubre de 2025, se notificó a la defensa legal de los directivos sobre la posibilidad de que ambos fueran —por demás irregularmente— vinculados a proceso e indebidamente privados de su libertad, y aún peor, con la imposición de prisión preventiva justificada, pese a no existir los elementos que lo sustentan conforme al marco legal.

Ante la desproporción de dicha medida, se decidió que ninguno de ellos acudiera a la audiencia programada y, en su lugar, se presentara un amparo inmediato e indirecto para proteger su libertad y garantizar el respeto al debido proceso.

El Juez 40 Civil del Tribunal local, con el Ministerio Público, solicitó las órdenes de aprehensión en contra de José Jesús Martínez Patiño y Gerardo Cabrera Cabrera, las cuales fueron concedidas. Dicho control ordenó el mandato de captura para concluir su proceso.

De acuerdo con el amparo interpuesto, el órgano jurisdiccional competente, con apoyo de sus superiores, actuó en el juicio mercantil de forma excesiva y parcial, dictando medidas arbitrarias que afectan no solo a Grupo Pachuca, sino también a terceros, evidentemente en contra de los actos de comercio y de la libre competencia económica.

El Grupo Pachuca lamenta profundamente los actos de abuso de autoridad que se han tomado dentro del marco de la ley, y lamenta que el Poder Judicial de la Ciudad de México permita la consumación de estas acciones en detrimento de la justicia.

El grupo empresarial ha enfrentado, con apego a las leyes y a los procedimientos jurídicos, su ruptura y ha cumplido cabalmente cada uno de sus contratos con terceros, entre ellos Fox Sports México. Instituciones financieras, organismos y gobiernos han dado fe de ello.

Durante casi cinco años, hemos representado como empresa con valores la responsabilidad e independencia. A través de nuestras acciones y con la frente en alto seguiremos trabajando por el bien de la afición, del fútbol y de todas las empresas que integran nuestro grupo empresarial. Rechazamos categóricamente cualquier intento de criminalización a nuestros dirigentes y agradecemos el apoyo y la solidaridad.