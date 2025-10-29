La revelación de un jugador del Ourense sobre los futbolistas del Oviedo: “Se hablaban mal entre ellos, no respiraban un gran ambiente”

El Real Oviedo se convirtió en protagonista involuntario en la primera ronda de la Copa del Rey al caer con estrépito en una prórroga para olvidar por 4-2 ante el Ourense FC, conjunto de la Primera Federación –dos categorías por debajo del Oviedo- que hasta la Copa no había logrado estrenar su casillero de victorias. Lo hizo siendo muy superior a un equipo azul desdibujado y sin alma, al que pudo golear en una prórroga que mostró al peor Oviedo posible.

La derrota de los azules fue la gran noticia del primer día de Copa y en el programa de El Partidazo de la cadena Cope entrevistaron a Jerin Ramos, uno de los protagonistas del Ourense, autor del primer tanto de los gallegos que servía para igualar el tanto inicial de Brekalo de penalti.

“¿Has visto tocados a los jugadores del Oviedo?”, le preguntó el periodista asturiano Juanma Castaño. “Sí, a veces se hablaban mal entre ellos... Después de la situación que vienen, que no es fácil, no respiraban un gran ambiente en el campo”, se sinceró el centrocampista del Ourense.

Crítica de Carrión

Las palabras del jugador del Ourense se unen a las de Carrión al término del choque, muy duro con la actitud de los suyos. "No me gusta esa sensación de partido. Si te pasan por encima, como pasó con el Girona por momentos, competimos bien entonces. Tuvimos alma, y hoy no tuvimos alma, y esto no puede pasar en ningún equipo de fútbol. Trabajaremos para mejorar, hay que callarse, trabajar y apretar los dientes”. Y añadió: “Hoy estamos todos cabreados, yo el primero. Pero en la vida siempre he hecho lo mismo, como en esta he vivido situaciones jodidas, y es trabajar.