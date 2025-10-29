La “vergüenza” del capitán, el mal ambiente en el campo y Carrión señalado: la dura resaca de la eliminación en Copa del Oviedo

Perdió el Oviedo en la Copa del Rey, ante un rival de dos categorías menos, que aún no había ganado en su Liga y tras una prórroga para olvidar (4-2). Y lo peor de todo fue la imagen de un equipo superado por su rival. La de Ourense es una noche negra para el oviedismo en una temporada que se inició con toda la ilusión del mundo y que marcha por un camino peligroso, con el equipo en zona de descenso y ahora la eliminación copera.

Fue un día para olvidar, y hasta los rivales de los azules hablan de malos modos entre los futbolistas carbayones. Jerin Ramos, uno de los protagonistas del Ourense, autor del primer tanto de los gallegos que servía para igualar el tanto inicial de Brekalo de penalti, fue entrevistado en El Partidazo de Cope al término de la eliminatoria y fue claro cuando se le preguntó si había visto tocados a los futbolistas del Oviedo. “Sí, a veces se hablaban mal entre ellos... Después de la situación que vienen, que no es fácil, no respiraban un gran ambiente en el campo”, se sinceró el centrocampista del Ourense.

Calvo habla de “vergüenza”

El que no puso paños calientes fue el capitán Dani Calvo. “La derrota no se explica en base al juego, sino por la actitud, ganas, hambre... No hay que decir nada porque si dices algo pueden saltar chispas, pero hay que hablarlo en frío. Es insostenible la línea que llevamos. Hay que decirse todo a la cara en el vestuario y entre todos sacar la situación adelante. Es el primer año en Primera, muchos casi no jugamos y otros debutan, y no podemos dejarnos llevar. Que en liga te superen por juego puede ser normal, pero en ganas, ambición y esfuerzo no. Nunca. Lo que hemos hecho hoy es una vergüenza”.

Para el central, “hay que hablar entre nosotros, dar soluciones, porque tenemos 6 días para competir ante Osasuna. Es un partido determinante. Parece mentira que después de momentos tan felices vividos en el ascenso nos hayamos olvidado de todo y no levantemos cabeza. Somos los responsables y solo puedo decir que este equipo va a dar la cara. No podemos permitir la falta de actitud y ganas, tiene que haber un antes y después. Intentaré como capitán que la gente esté comprometida con esto, hay que ser consecuentes porque la afición y el club no se merecen esto. Vamos a dar todo por sacar esto adelante”.

Carrión, señalado

Antes de Calvo fue Luis Carrión el que atendió a los medios para hacer su valoración. El técnico dijo estar “jodidísimo” por la eliminación tras una eliminatoria en la que sale especialmente señalado.

Buscó el entrenador la reacción con un equipo completamente renovado respecto a lo visto contra el Girona y la imagen no pudo ser peor. Tampoco los cambios aliviaron el panorama, salvo la irrupción prometedora del juvenil Pablo Agudín, una de las pocas noticias buenas del choque.

Con esta derrota, el saldo de Carrión en el Oviedo es de un punto de seis en Liga y una durísima eliminación copera ante un rival de dos categorías menos. “No me gusta esa sensación de partido. Si te pasan por encima, como pasó con el Girona por momentos, competimos bien entonces. Tuvimos alma, y hoy no tuvimos alma, y esto no puede pasar en ningún equipo de fútbol. Trabajaremos para mejorar, hay que callarse, trabajar y apretar los dientes”, indicó el entrenador como lectura del choque.