Así es el conflicto judicial de Jesús Martínez en México y su defensa: "Durante 30 años hemos cumplido cada uno de nuestros contratos"

Corren tiempos convulsos en el Real Oviedo, pero también para el Grupo Pachuca. Jesús Martínez, dueño del conglomerado mexicano, máximo accionista del club azul, mantiene un litigio con Fox Sport (Grupo Lauman) en los tribunales que en las últimas horas se ha complicado después de que un juez cursara una orden de aprehensión contra el mandatario por no presentarse a dos audiencias en el juzgado. Desde Pachuca mantienen la inocencia de Martínez en este proceso, también la de Gerardo Cabrera, consejero del Oviedo incluido en la orden, y esperan que todo se aclare en las próximas horas. El propio Martínez ha salido a la palestra para defender su postura y subrayar que siempre ha cumplido sus obligaciones contractuales.

"Aquí estoy como siempre para dar la cara, porque han surgido informaciones que han dañado muchísimo la reputación del Grupo Pachuca y de Jesús Martínez", inicia el dueño del Oviedo una breve intervención en video publicada en los perfiles de las distintas redes sociales del conglomerado azteca. "Durante 30 años hemos cumplido a cabalidad con todos y cada uno de nuestros contratos. Dan fe los patrocinadores, instituciones y el pago de los impuestos, en los que somos puntuales", defiende el mexicano, antes de concluir: "Y la creación de puestos de empleo para la salud, la educación y el deporte. Seguimos confiando en México y construyendo un país mejor para todos nuestros niños y jóvenes".

La polémica surge por los derechos televisivos de los clubes Pachuca y León, ambos pertenecientes al grupo junto al Real Oviedo y al Everton de Chile. Según la versión del Grupo Pachuca, el contrato de exclusividad que en su día firmaron con Fox Sport México habría finalizado en 2024. Fuentes del conglomerado azteca señalan los impagos de Fox. Que cifran por encima de los 10 millones de dólares, como causa de la ruptura.

Tras dar por finalizada la vinculación, los equipos de Pachuca se comprometieron con otro operador, pero Fox mantiene que la obligación seguía vigente, y así denunció lo que entiende como un incumplimiento de contrato. En abril pasado, un juez prohibió la retransmisión de los partidos de los dos equipos hasta que no hubiera una resolución. Pachuca reaccionó recurriendo a un amparo ante una juez civil, que finalmente concedió la suspensión de las medidas previas.

Durante el proceso, a Jesús Martínez se le solicitó que se presentara a una audiencia para atender las imputaciones en su contra, algo que rechazó en dos ocasiones por lo que ahora se le acusa de un delito de desobediencia de particulares agravado.

Comunicado del Grupo

Además de las palabras de Martínez, el Grupo Pachuca publicó un comunicado explicando su postura. "Los directivos Jesús Martínez y Gerardo Cabrera fueron citados a comparecer dentro de una carpeta judicial 014/1515/2025, acusados del delito de "desobediencia de particulares", basado en actos que ya han sido suspendidos de manera definitiva por el Juez Sexto de Distrito en Materia Civil de la CDMX y por el propio juzgado local", exponen. "El órgano jurisdiccional competente, con apoyo de sus superiores, actuó en el juicio mercantil de forma excesiva y parcial, dictando medidas arbitrarias", acusan, antes de concretar: "Grupo Pachuca confía en que el Poder Judicial rectifique y actúe conforme a derecho, que se restablezca la legalidad del proceso y que el conflicto con Grupo Lauman se resolverá en beneficio de la afición y del fútbol mexicano".