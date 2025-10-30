Dudas, crisis copera y un objetivo: el vestuario del Oviedo se exige reaccionar ante Osasuna

Luis Carrión habló de "equipo sin alma", el capitán Calvo de "vergüenza" e incluso un rival, Jerin, acusó a los futbolistas azules de "hablar mal" entre ellos. No, la resaca de la eliminación copera -otra más- no es rutinaria. Deja el 4-2 de Ourense ante un rival dos categorías por debajo y que aún no había ganado, muchos protagonistas señalados, en el banquillo y en el campo, una serie de sospechas (el proyecto de Carrión no arranca) y la sensación de que el equipo, por cómo se dio todo, ha tocado fondo. Desde aquí, o reaccionar de inmediato o quedarse en lo más bajo. En las piernas de los futbolistas está la respuesta. Osasuna, el lunes, ofrece una oportunidad para pasar página. No se puede dejar pasar.

"Entrenar. Competir. Hablar en el campo", publicó el Real Oviedo en su cuenta de X ayer, algunas horas después de la debacle copera, siguiendo los argumentos que Carrión, cariacontecido, trató de ofrecer en la sala de prensa de O Couto. De momento, pocas palabras positivas se han visto en el campo desde la llegada del catalán, que suma 1 punto de 6 en la Liga, con empate milagroso en el añadido de Montilivi, y mancha sus primeros pasos en el Oviedo con esta eliminación que, como poco, parece agigantar la distancia con una grada que desde el primer día le ha recibido de malas y le recuerda su salida a Las Palmas hace dos temporadas.

En el club se sabía que esto podría suceder, que a Carrión se le exigiría más que a otro entrenador y que solo le daría tranquilidad los resultados, pero decidieron asumir el riesgo. La confianza era que estos llegarían pronto. Pero lo que no entraba en ninguna cábala era la pesadilla como la de O Couto. Ahora, se espera que llegue cuanto antes la cita ante Osasuna para que el viento cambie de dirección.

El primer paso para intentar reconducir la situación pasa por tres puntos en forma de tirita este lunes en un duelo directo con el conjunto rojillo, que aventaja en solo tres puntos a los azules . Deberá lidiar en lo que resta de semana el entrenador con la moral de un grupo tocado e intentar que el ambiente enrarecido no llegue hasta la caseta. "No hay que decir nada porque si dices algo pueden saltar chispas…", comentó Calvo tras la derrota, mientras instaba a sus compañeros a "hablarlo en frío" y a "decirse todo a la cara en el vestuario".

Recuperación anímica

Así, a la vista de las declaraciones y de la imagen en el campo, el primer paso para la recuperación parece más anímico que futbolístico. Cohesionar el grupo, que no había parecido distanciado en los inicios con Paunovic -incluso en las semanas en las que los resultados no llegaban-. Cerrar filas y reaccionar porque la situación no es ni mucho menos irreversible.

Un vistazo a la tabla es un buen motivo para creer que todo puede enderezarse a partir de una victoria el lunes. Por ejemplo, el Celta, 13.º, avanza solo tres puntos por delante de los azules. La competición avanza aún en octubre, con todo por jugarse, y la salvación está a tiro. Pero es el equipo y el entrenador los que deben dar un paso al frente.