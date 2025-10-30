José Ramón Álvarez cumple 100 años de oviedismo
José Ramón Álvarez Arias, fiel aficionado del Real Oviedo también en los momentos de dudas, como el actual, celebra hoy su cumpleaños pleno de salud y oviedismo. No es un cumpleaños mas para José Ramón, sino uno muy especial ya que cumple 100 años de vida. Además de seguidor de su Oviedo, José Ramón es un fiel lector de LA NUEVA ESPAÑA y espera, a pesar de los últimos resultados negativos de los de Luis Carrión, eliminación copera incluida, poder celebrar a final de temporada una permanencia en Primera para poder seguir disfrutando de su Oviedo en la máxima categoría.
