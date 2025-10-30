La plantilla vuelve a los entrenamientos en El Requexón

Los futbolistas del Oviedo tuvieron ayer un día de descanso tras el esfuerzo de la Copa del Rey y hoy vuelven a los entrenamientos en El Requexó a partir de las 10.30 horas. Carrión y sus hombres empezarán a preparar la cita del lunes ante Osasuna, 21.00 horas, en el Carlos Tartiere. Las dudas residen en los lesionados. Santi Cazorla sigue recuperándose de las dolencias en la rodilla y Ovie Ejaria de las molestias que le impidieron finalizar el partido de Montilivi. De los que jugaron en Ourense no hay aparentemente más problemas físicos. El equipo se entrenará en El Requexón directamente hasta el lunes.