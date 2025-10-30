El Real Oviedo lanza su nueva camiseta: es rosa, solidaria y "llena de esperanza"

El Real Oviedo, en colaboración con la Fundación azul, presentó ayer su nueva equipación, una camiseta "cargada de simbolismo y compromiso social". El conjunto de la capital del Principado apuesta en esta ocasión por el color rosa como protagonista, en apoyo a la asociación "El Ángel de Javi", a la que se destinará el 10% del precio de venta íntegro de cada prenda.

Javi es un niño de 8 años, oviedista como su familia, que lucha con valentía contra el síndrome NEDAMSS, una enfermedad rara y devastadora que le está robando poco a poco el habla, la movilidad, incluso la capacidad de respirar. "El Ángel de Javi" busca recaudar un millón y medio de euros para traer a España una terapia génica pionera, que podría beneficiar no solo a Javi sino a una veintena de niños y niñas que padecen este tipo de enfermedades neuromusculares graves.

La camiseta oficial estará a la venta desde este viernes en tiendas oficiales y la tienda online del club. No será la única iniciativa vinculada a esta camiseta. La primera vez que el primer equipo luzca esta elástica en competición oficial subastará las equipaciones con el fin de recaudar una cantidad que irá destinada íntegramente al movimiento solidario "El Ángel de Javi". En el partido del próximo lunes ante el Osasuna, Javi lucirá esta elástica para realizar el saque de honor en el Carlos Tartiere, una camiseta que seguro dará alas a quienes más lo necesitan.