El Real Oviedo se cierra en banda: reunión interna en El Requexón, cancelación de actos y nada de ruedas de prensa

Semana complicada tras la eliminación en Ourense. El Real Oviedo vuelve al trabajo entre incertidumbres y sumergido en un ambiente que se podría cortar con un cuchillo. En el club saben que atraviesan una de las semanas más tensas de los últimos años, después del ridículo en la competición copera y de la remontada catalana seguida por las tablas del Girona en Montilivi. Jugadores, directivos y cuerpo técnico se centran ahora en tratar de sacar adelante la situación, cuya primera oportunidad pasa por el Tartiere el lunes a las 21 horas ante Osasuna.

El Oviedo llevó a cabo ayer su primer entrenamiento de la semana con las bajas de Bailly, Lucas Ahijado, Luka Ilic, Colombatto y Álex Forés, tras los minutos que tuvieron en la Copa. Además, Santi Cazorla y Ovie Ejaria continúan recuperándose en solitario. La plantilla carbayona, comandada por Luis Carrión, estaba citada en el campo número 4 de El Requexón a las 10.30 horas, aunque no saltó al césped hasta pasadas las 11. Los jugadores habían decidido mantener una reunión interna en el interior del complejo deportivo azul, algo que ya había avisado Dani Calvo tras la derrota en Ourense. Saben que, de seguir así, el Oviedo tendrá muy complicada la permanencia en Primera. Según el central, en la rueda de prensa posterior al encuentro (rueda de prensa que, por cierto, no fue colgada en las redes sociales de la entidad azul, como acostumbran a hacer), la situación es “insostenible”.

ORENSE (GALICIA), 28/10/2025.- Miguel Prado (i) del Ourense pelean un balÃ³n ante Josip Brekalo del Real Oviedo durante el partido de primera ronda de Copa del Rey que el Ourense CF y el Real Oviedo disputan en Orense. EFE/ Brais Lorenzo / Brais Lorenzo

La reunión en El Requexón

“Hay que decirse todo a la cara en el vestuario y entre todos sacar la situación adelante. Debemos dar soluciones porque somos los responsables. No podemos permitir la falta de actitud y ganas, tiene que haber un antes y un después. Intentaré, como capitán, que la gente esté comprometida con esto. Hay que ser consecuentes, porque la afición y el club no se merecen esto. Vamos a dar todo por sacar esto adelante”. Por ello, la plantilla decidió mantener una charla interna para tratar de solventar la mala dinámica.

La "bunkerización"

Pero no solo los jugadores notan esta mala racha. El club está gestionando la crisis que atraviesa el Oviedo “bunkerizando” la entidad. Han decidido que la cara se da en el campo, no durante la semana. Se la juegan a una carta: ganar a Osasuna. Por ello, no habrá ninguna rueda de prensa esta semana, a excepción de la de Luis Carrión, técnico azul, que se celebrará el domingo por la mañana, en la previa del choque liguero ante el conjunto pamplonica. El técnico catalán será el único en pronunciarse, como ya hizo tras el partido copero (aunque en aquella ocasión, el club tampoco colgó su comparecencia en redes). Además, el Oviedo ha decidido cancelar un acto público previsto para esta tarde en el que Viñas y Brekalo iban a firmar autógrafos en Digi, patrocinador del club. Temen cualquier incidente, por lo que prefieren cerrarse en banda. Ahora mismo, el club es un fortín hasta que llegue el duelo ante Osasuna.

El tema "Jesús Martínez"

Y todo este revuelo llega en una semana en la que Jesús Martínez, dueño del conjunto carbayón, mantiene un litigio con Fox Sports (Grupo Lauman) en los tribunales, que en las últimas horas se ha complicado después de que un juez cursara una orden de aprehensión contra el mandatario por no presentarse a dos audiencias en el juzgado. Desde Pachuca mantienen la inocencia de Martínez en este proceso -también la de Gerardo Cabrera, consejero del Oviedo incluido en la orden- y confían en que todo se aclare en las próximas horas.