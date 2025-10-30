Veljko Paunovic, exentrenador del Real Oviedo, ya tiene equipo: este es el nuevo banquillo del técnico serbio
El serbio dirigió a la selección sub-20 que fue campeona del mundo en 2015
O. O.
Veljko Paunovic, entrenador que fue cesado de sus servicios como técnico del Real Oviedo hace unas semanas, no ha tardado mucho en comenzar a recibir ofertas después de su brillante etapa en el conjunto azul, con el que logró un ascenso a Primera histórico tras veinticuatro años fuera de la élite. La Federación de Serbia ha decidido hacerse con los servicios del técnico para hacerse cargo de la selección absoluta de su país tras la dimisión de Dragan Stojkovic, quien se hizo cargo del combinado nacional por tres años.
Hay que tener en cuenta que en Belgrado conocen muy bien a Paunovic. El serbio dirigió a la selección sub-20 que fue campeona del mundo en 2015, título que supone uno de los mayores éxitos de la historia del país. Su experiencia en ligas como la española, inglesa o estadounidense podría encajar en lo que la federación serbia anda buscando para su banquillo. Y esta oportunidad le llega tras una etapa breve pero que cambió la historia del Real Oviedo. Llegó en marzo con el equipo a punto de salir del play-off y en solo diez jornadas sumó siete victorias y tres empates, logrando finalizar la campaña en el play-off de ascenso como tercero. En la promoción superó a Almería y Mirandés, perdiendo un solo partido en toda su etapa como técnico del Oviedo en Segunda, y logrando el regreso a Primera División. En Oviedo dirigió 22 partidos, con 11 victorias, cuatro empates y siete derrotas (seis de ellas en Primera División).
