Abecedario oviedista 2025: el repaso de Toño Bernardo sobre el último año del Real Oviedo

Francisco Portillo celebrando su gol en la final del play-off de ascenso a Primera en el Tartiere. | E. P.

No sé dónde queda la Facultad de Ciencias de la Información más cercana, ni estudié Filología Hispánica, así que, limitado como soy para estos menesteres, me remito a recursos periodísticos muy manidos, como el repaso oviedista del año 2025, ya en octubre, atendiendo al abecedario.

Ascenso: 2025 te podías haber ahorrado 364 días y quedarte tan solo con uno. Eterno 21 de junio. Una vida en un día y te ha tocado a ti. Emocionante e inolvidable.

Brandon Domingues: Primer fichaje, cero minutos en Liga. Coordinación total entre la dirección deportiva y el cuerpo técnico. Suárez no conoce Hungría. Paco Sanz jugó siete partidos en el Oviedo y es leyenda. Estamos a tiempo.

Carrión de los Condes: Tradición y valores. Gente noble, valiente y con principios. Títulos, aunque fueran nobiliarios. Rechaza imitaciones.

Chuso: Lo que Jesús Martínez te da, Jesús Martínez te lo quita. Jovic va a por su 25 Grand Slam. Andorra es Europa.

Diego Cervero: Los verdaderos héroes luchan en las batallas más cruentas. Permanecen en guardia cuando los demás huyen. No entienden de homenajes, tan solo saben de pertenencia. Sanan nuestras heridas.

Escandell: Esteban, Lunin, Leo Román y Aarón Escandell en Segunda. Tenemos director deportivo que ficha porteros y otro muy diferente que ficha delanteros. Apuesten por el primero. Aarón es un "Escándalo".

Furgonetas: Símbolos del cambio de época. Negras, con escudo amarillo, por toda Asturias, incluido Gibraltar. Los padres buscan lo mejor para sus hijos. Aviso urgente: la inmensa mayoría no entienden de fidelidades.

Garra: Emblema. Sufrimos contigo. Condiciones laborales justas ya.

Hassan: Te silbamos, te adoramos. Ni contigo, ni sin ti. Historia del Real Oviedo. Somos la mejor afición de Asturias. No hace falta que nadie nos lo recuerde. No tenemos dudas.

Infarto: ¿Por qué somos del Oviedo? ¿Por qué nos tuvimos que enganchar al fútbol? En Estados Unidos triunfa el golf. Aquí hay tradición a los bolos. Prohíben las cervezas, pero no los play-offs. Nadie vela por nuestra salud.

Javier Tebas: Louzán, Villaverde, Fernando Alonso, Lobo… ¿Los del comité de honor no sabéis llegar al Tartiere? Os acerco yo. No os preocupéis, con Corral ya tuvimos que hacer lo mismo. No habléis con ellos de Lángara. No lo conocen. Lafuente y Fidalgo tan solo estaban aquí de paso.

Kilos: Los que me sobran a mí y le faltan al Oviedo. Íbamos para reyes del baile y nos hemos quedado compuestos y sin novia. Con la cara bonita, tan solo, no se Liga. Que nos sirva de aprendizaje.

Lisci: Hemoal.

Lleida: Currículum interesante. Da la razón y ríe las gracias al jefe. Monzón. Galletas Costa Rica y nada más. Soy nulo en idiomas. Sigo diciendo Lérida.

Madrid: Por lo que escucho, en la capital tienen un equipo grande. Ande el burro o no ande. Lo único pequeño de Oviedo es la mentalidad y "El Escorialín".

Nacho Vidal: Cruzaste la península para salir por la puerta grande en una plaza tan complicada como Almería. Bigote, orejas y el rabo. Nadie recuerda al pobre Paraschiv. Nos vino de lujo que Luis Suárez estuviera en Bogotá viendo llover café en el campo. Lucas es de los nuestros.

Ñ: Letra española por excelencia. "Eres español porque lo pone tu DNI". Sin DNI no puedo entrar al Tartiere. Si tengo gripe o me pilla el partido de viaje, un oviedista menos. No se preocupe usted, buen ciudadano. Si no va a animar, no se lo exigen.

Oviedo: Bendita locura, que alumbra nuestra vida. Nuestro orgullo, vuestra desgracia. El todo o la nada.

Paunovic: Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu Reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo..…

Queso Mecánico: Perdían 3 a 0. Ganaron 3 a 4. Oda al fútbol albaceteña. Gracias Iniesta por tardes como esa.

Reina: Letizia y Alberto. Ovetense y oviedista siempre bien posicionados. Correcto sentido del deber y primera línea de batalla frente a los rivales. Trabajan sin descanso por la institución.

Santiago Cazorla: Camisa transpirada, melena mojada, me puse los zapatos, me pegué una perfumada… Todo gracias a ti. Deidad a pie de calle. Villa sigue en Benidorm.

Tagliafico: Lomónaco, Jovic, Maksimovic, Gabriel Pec, Joaquim, De Haas, Sheraldo Becker, Benkovic, Sanusi, Etta Eyong… Los Mundos del Güey.

Uki: Compromiso, honestidad, ilusión, trabajo y oviedismo. Los tuyos te lo agradeceremos de por vida.

Vinicius: España compungida por la muerte de Fofó. Hay relevo, aunque de piel muy fina. Le gritamos tonto y lo entiende como un descalificativo. No es consciente de sus progresos.

WC: Me gusta más lo de servicios o baños. Repito, no sé idiomas. Al Tartiere se viene a rezar, no a orinar. Prioridad en gastos.

XXX: ¡¡¡Oh sí, Portillo, oh síííí!!! Ahí, ahí justito, ahí, clávala en la escuadra………. ¡¡¡oh sí, sí, sí, sí……. Portilloooooooooo!!!

Yeremay: Valorado en 20 millones. Juega en Segunda. Maksimovic y Jovic decían que 5 kilos. No juegan en Primera. Ahorrar es de pobres.

Zángano: Melendi nos emocionó con la primera parte del himno del Centenario. Luego se nos vino abajo. ¿En serio "no pasaste frío"? Huelga de brazos caídos. No mejora su "Volveremos", ni a Javi Robles. Del Oviedo, del Barcelona, del Avilés, quiere que gane el Sporting… ¡Multi hincha! Buen oviedista. Me cae bien.

Disculpen las molestias.