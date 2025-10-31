Bailly, el único de los de la Copa que se queda en el gimnasio: así está la plantilla del Real Oviedo antes de medirse a Osasuna
El zaguero comenzó el entrenamiento en el interior del gimnasio, aunque desde el club aseguran que no tiene ninguna lesión
J. A.
El Real Oviedo sigue preparando su duelo ante Osasuna del lunes (21 horas, Carlos Tartiere). Los de Luis Carrión llevaron a cabo una sesión enfocada en los pases sobre el césped número 4 de El Requexón. Todos los jugadores que habían estado en la Copa ante el Ourense y que ayer no se habían ejercitado, estuvieron ya a las órdenes del técnico catalán. Todos, menos uno.
Eric Bailly comenzó el entrenamiento en el interior del gimnasio, aunque desde el club aseguran que no tiene ninguna lesión: el central, con alguna molestia, se ejercita en solitario por precaución. A los veinte minutos de comenzar la sesión, el zaguero saltó al césped, pero con playeros para trotar por la banda del complejo deportivo azul.
Por su parte, Santi Cazorla y Ovie Ejaria siguen recuperándose de sus respectivas lesiones y tampoco estuvieron en una sesión en la que se entrenaron el juvenil pablo Agudín, ya un fijo en los entrenamientos de Carrión; y Dieguito, del Vetusta.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Guardia Civil comienza a revisar las guanteras de los conductores asturianos y las multas crecen: sanción entre 601 y 3.005 euros
- Lidl está arrasando con un aspirador low cost que limpia desde el suelo hasta persianas o el jardín: en venta por tiempo limitado
- Atropella a una niña en Oviedo, se baja a ver cómo está y se marcha dejando en tierra a su acompañante
- Martín López-Vega, director del Instituto Cervantes en Manchester: 'Soy de pueblo. La gente de mundo solo ve confusión; los aldeanos vemos los detalles
- Ojo si has circulado por el Huerna en los últimos meses: el Supremo abre la posibilidad a devolver el cobro del peaje por obras en la autopista
- El proyecto que quiere revolucionar el alquiler en Oviedo: se llama vivienda flexible e incluye 40 apartamentos a medida del inquilino en pleno centro
- Osos a escasos doce kilómetros de la calle Uría de Oviedo: las llamativas imágenes grabadas por un joven aficionado a la naturaleza
- El conductor que atropelló a una niña en Oviedo, con el carné caducado y positivo en cocaína