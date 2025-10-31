Bailly, el único de los de la Copa que se queda en el gimnasio: así está la plantilla del Real Oviedo antes de medirse a Osasuna

El Real Oviedo sigue preparando su duelo ante Osasuna del lunes (21 horas, Carlos Tartiere). Los de Luis Carrión llevaron a cabo una sesión enfocada en los pases sobre el césped número 4 de El Requexón. Todos los jugadores que habían estado en la Copa ante el Ourense y que ayer no se habían ejercitado, estuvieron ya a las órdenes del técnico catalán. Todos, menos uno.

Eric Bailly comenzó el entrenamiento en el interior del gimnasio, aunque desde el club aseguran que no tiene ninguna lesión: el central, con alguna molestia, se ejercita en solitario por precaución. A los veinte minutos de comenzar la sesión, el zaguero saltó al césped, pero con playeros para trotar por la banda del complejo deportivo azul.

Por su parte, Santi Cazorla y Ovie Ejaria siguen recuperándose de sus respectivas lesiones y tampoco estuvieron en una sesión en la que se entrenaron el juvenil pablo Agudín, ya un fijo en los entrenamientos de Carrión; y Dieguito, del Vetusta.