CaixaBank y el Oviedo renuevan su patrocinio hasta la temporada 2027/28
CaixaBank firmó su renovación con el Oviedo como patrocinador oficial del club y socio financiero hasta el final de la temporada 2027/28. Martín Peláez, presidente del conjunto carbayón, y Emilio Cuadrado, director comercial de Red Asturias y Cantabria de CaixaBank, rubricaron el acuerdo en un acto en el Tartiere. Cuadrado destacó que "Oviedo y CaixaBank llevan doce años caminando juntos, así que la renovación supone la confirmación de una relación de largo recorrido basada en el conocimiento, la confianza y una pasión compartida por unos colores". Por su parte, Martín Peláez agradeció "el respaldo continuado y la apuesta de futuro de CaixaBank" con la entidad azul. "Es una de las alianzas más consolidadas, y nos satisface que esta unión de nuestras marcas se prolongue durante tres temporadas en el momento más exitoso de nuestra historia reciente", dijo.
