Ante las crisis en el Real Oviedo, soluciones: Eugenio Prieto y Manuel Lafuente dan las claves para superar momentos de incertidumbre

El Oviedo se encuentra inmerso en un periodo de crisis e incertidumbre tras los malos resultados deportivos, la salida de Paunovic y la llegada de Luis Carrión al banquillo azul. Después de la dura derrota de los azules en Copa ante el Ourense (4-2), LA NUEVA ESPAÑA charla con Eugenio Prieto y Manuel Lafuente, expresidentes del Oviedo, sobre cómo superar las crisis y qué deben hacer los jugadores para sacar la situación adelante

Eugenio Prieto fue el presidente que llevó a los azules a jugar la UEFA en 1994 y tiene gran experiencia en crisis carbayonas: "Es un error no apoyar al entrenador igual que a los jugadores"

Prieto: "El que olvida su historia está condenado a repetirla"

Situación complicada.

Bueno, hay que mirarlo desde un principio. El equipo cambió entrenador, tomaron una decisión valiente. No les gustaba cómo jugaba el equipo. Carrión tiene buen gusto futbolístico. Todo pasa por ganar un par de partidos.

Tampoco se empezó tan mal.

Acabamos de llegar a Primera División y se vendió algo que no era la realidad. Era muy difícil ascender de Segunda, pero lo es más todavía mantenerse en Primera. Roberto (Suárez) y Lleida lograron apañar un buen equipo, pero todo lleva un tiempo. Si hubiese seguido Veljko, pues a lo mejor ahora estaríamos ya acoplados. Ahora hay que esperar un poco más para acoplar los nuevos sistemas y las nuevas cosas.

¿Y la Copa?

Nunca me gustó. La Copa, para los equipos grandes, suele traer problemas. Hay que pensar en Osasuna. Pero hay una cosa que no me gusta. Hay aficionados que apoyan a los jugadores y no al entrenador. Error, grave error. Hay que apoyar desde al presidente hasta a Silvino, el utillero. Hay una frase hecha que podemos aplicarla ahora: Quien olvida su historia está condenado a repetirla.

¿Es optimista?

Hay que pensar en sacarlo adelante con lo que tenemos. Que no empiecen a vender motos. Agustín y Roberto llevan las cosas muy bien, con gran discreción. Tenemos jugadores con muchísima calidad.

¿Cómo vio la salida de Paunovic y la llegada de Carrión?

Creo que Paunovic, Lleida, Suárez y el presidente deberían ser recordados con letras de oro en la historia del club. Por lo que fuese, Paunovic terminó su etapa y a lo mejor era él el que no debía haber renovado. Conocía perfectamente el entorno que tenía y el club tomó una decisión valiente.

¿Le gusta Carrión?

Tiene buen gusto futbolístico. Estos debates que tiene la gente diciendo que es un traidor son debates estériles. A mí no me interesan, no me interesan nada.

Usted tiene experiencia en grandes crisis. ¿Algún consejo?

Tienen que seguir con la misma humildad y la misma forma de trabajar que tienen porque lo están haciendo de manera brillante. No solamente en el plano comercial, sino también en el plano deportivo. Ya lo han demostrado bastantes veces. Por lo tanto, deben seguir con la misma humildad y con el mismo sentido común que están aplicando.

El club se ha blindado.

Deben mantener un perfil bajo, eso que ahora dicen los jóvenes. Deben hacer las cosas de puertas para dentro. Y si alguien habla, que sea lo menos posible porque se pueden malinterpretar las cosas. Eso no quiere decir que no estén implicados en sacar esto adelante.

Si alguien sabe de crisis en el oviedismo ese es Manuel Lafuente, presidente azul entre los años 2002 y 2005. El naviego lideró al conjunto carbayón en la peor etapa de su historia. Por aquel entonces, Celso González, que era el máximo accionista, habla con Rufino Sarmiento y le propone que sea él el nuevo presidente del Oviedo para evitar la desaparición. El equipo terminó bajando a Tercera y no se consiguió el ascenso, pero la afición siguió animando al equipo, por lo que Lafuente es una de las mayores voces autorizadas en momentos de incertidumbre azul

Lafuente: "Pachuca tiene una nota bastante alta y supo cómo ascender al equipo"

El Oviedo pasa por una semana dura.

Todos los equipos de fútbol tienen altos y bajos. Ganas dos partidos y eres el mejor del mundo. Como pierdas, parece que ya estás en la ruina. Lo que ocurrió en el partido de Copa no era previsible, aunque conociendo el recorrido del Oviedo en esta competición tampoco debería sorprendernos. El Alcorcón le metió cuatro al Madrid... No debemos caer en el pesimismo, no estamos para eso.

¿Cómo vio el cambio en el banquillo?

No me gustó nada como se fue Carrión hace dos temporadas, pero eso no significa que haya que descartarlo de por vida. La directiva tiene otro pensamiento que nosotros no tenemos y hay que aceptarlo. Creían que lo mejor era que volviera. Yo estaba contento con Paunovic, pero creo que hay que matizar que tenía una flor. Carrión no la está teniendo.

Dada su experiencia, valore la gestión de Pachuca estas últimas semanas.

No se puede separar lo que Pachuca ha hecho estas últimas semanas con todo lo que lleva hecho porque sería valorar lo peor. Hay que tener en cuenta que nos ascendieron después de muchos años. La Liga empezó en Girona, hay que tener paciencia. Salen noticias de Pachuca, pero debemos valorarles. Tienen una calificación bastante alta y ellos, por las razones que sean, supieron lograr el ascenso, bien porque hubo suerte o por lo que sea, pero al final estamos en Primera.

Se hizo con la presidencia en la peor etapa del Oviedo. ¿Les daría algún consejo para superar este tipo de crisis?

Efectivamente, el club estaba prácticamente condenado a desaparecer por la deuda tan tremenda que tenía, por las escasas posibilidades que había de llegar a acuerdos con todos los acreedores... Pero lo cierto es que se salió adelante gracias fundamentalmente a la afición. Creo que lo que le pediría a Pachuca es que tenga muy en cuenta a la afición, porque, al final, ellos podrán estar o no, pero el oviedismo estará siempre.

¿Y qué le diría a los jugadores? Imagínese que fuese usted de nuevo presidente.

Lo mismo, que tengan en cuenta que están defendiendo el escudo del Real Oviedo, que está respaldado por una afición que ya han visto cómo es capaz de volcarse, cómo es capaz de apoyar, cómo es capaz de ayudar, y que, por tanto, deben contar con la afición. Deben tratar de estar próximos, de ser cercanos a la afición, y escuchar el apoyo que sin duda tienen.