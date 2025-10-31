Jesús Martínez, con suspensión judicial en México: una nueva medida impide su detención

Tanto Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca y máximo accionista del Oviedo, como su representante legal, Gerardo Cabrera, jefe de finanzas del Real Oviedo, cuentan ya con una suspensión provisional que impide su detención y bloquea la ejecución de una posible prisión preventiva. La medida se enmarca en el proceso por el presunto delito de desobediencia de particulares agravado, después de que Martínez no se presentara a dos audiencias.

El origen del conflicto está en los derechos televisivos de Pachuca y León. Grupo Pachuca sostiene que el contrato de exclusividad con Fox Sports México (Grupo Lauman) finalizó en 2024 por impagos superiores a 10 millones de dólares, y que, tras dar por terminada la relación, firmó con otro operador. Fox mantiene que la obligación seguía vigente y denunció un incumplimiento de contrato. En abril, un juez prohibió la retransmisión de los partidos de ambos equipos hasta resolución, decisión que Pachuca recurrió mediante amparo y que quedó suspendida.

En este contexto, Martínez difundió un vídeo en las redes del grupo en el que defendió su actuación: “Aquí estoy como siempre para dar la cara, porque han surgido informaciones que han dañado muchísimo la reputación del Grupo Pachuca y de Jesús Martínez”. Añadió que “durante 30 años hemos cumplido a cabalidad con todos y cada uno de nuestros contratos”, con “patrocinadores, instituciones y el pago de impuestos” como aval, y cerró subrayando que seguirán “construyendo un país mejor para todos nuestros niños y jóvenes”.

"No sería la primera vez que Manuel Arroyo recurre a su poder político y mediático para influir en decisiones legales y económicas. Su trayectoria empresarial está marcada por deudas millonarias, contratos públicos incumplidos y litigios estratégicos que le han permitido evadir responsabilidades financieras. En 2024, su empresa Comtelsat —también parte de Grupo Lauman— fue demandada por Bancomext por un adeudo superior a 2,000 millones de pesos. En lugar de saldar la deuda, Arroyo contraatacó con una demanda contra el propio banco, consiguiendo una suspensión judicial que bloqueó temporalmente el cobro", apuntan desde medios mexicanos.

"El patrón es recurrente: cuando los negocios fallan, Manuel Arroyo judicializa los conflictos, utiliza vacíos legales y conexiones de alto nivel para ganar tiempo, desactivar cobros o intimidar a sus contrapartes. Así lo demuestran las múltiples demandas en curso en México y Estados Unidos, entre ellas una presentada por Fox Corporation por el impago de 52 millones de dólares en sublicencias deportivas", aseguran desde México.

Desde el entorno del conglomerado, la lectura es clara: el caso tiene naturaleza mercantil y la suspensión provisional permite a Martínez y Cabrera seguir el procedimiento en libertad mientras se resuelve el fondo del litigio con Fox Sports México. En el Grupo Pachuca confían en que “el Poder Judicial actúe conforme a derecho” .