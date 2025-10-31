Polémica con el porcentaje solidario de la nueva camiseta rosa del Real Oviedo: el club busca visibilidad por encima de los beneficios

La nueva camiseta del Oviedo no para de generar polémica. El conjunto carbayón presentó ayer una nueva elástica de color rosa, con fines benéficos: el 10 por ciento de los beneficios obtenidos con sus ventas se destinará a "El Ángel de Javi", una asociación que lucha contra el síndrome de Nedamss, enfermedad que padece el pequeño Javi, quien la lucirá en el duelo ante Osasuna del lunes (21 horas, Tartiere) mientras realiza el saque de honor. Tras el anuncio, muchos aficionados se han quejado en redes sociales por la cuantía que será destinada a dicha asociación. Sin embargo, siempre que el Oviedo ha lanzado una equipación solidaria ha destinado un 10 por ciento de los beneficios, por lo que esta cantidad no es ninguna novedad. El club azul no busca obtener grandes ganancias con la camiseta, teniendo en cuenta además que está fabricada por Adidas. Lo que el Oviedo pretende con este lanzamiento (todavía queda una camiseta por anunciar, que saldrá en marzo, coincidiendo con la fecha de creación del Real Oviedo) es dar visibilidad a la asociación para que la gente se anime a donar, ya sea a través de la venta de la camiseta o por cuenta propia a la organización. Los jugadores no vestirán la elástica rosa en el duelo ante Osasuna y no podrán utilizarla hasta enero por motivos de calendario. Sin embargo, Javi, el joven enfermo de Nedamss, la mostrará en la previa del partido para que todo el mundo pueda verla y será levantado en brazos por Cazorla y Bretones, exjugador del Oviedo. Con este gesto, los azules buscan que todo el mundo que siga el partido se fije en Javi y se decida a apoyar la lucha contra esta terrible enfermedad.