La Policía identifica al aficionado que profirió insultos racistas a Rashford en el Real Oviedo-Barça

La Policía Nacional ha identificado a un aficionado por proferir insultos racistas durante un partido de fútbol entre el Real Oviedo y el Barça del pasado mes de septiembre en el Tartiere. El espectador se dirigió al jugador culé, Rashford, como “negrata”, lo que es considerado un delito contra la integridad moral y de odio.

El análisis de las imágenes resultó decisivo para lograr la identificación del autor de los hechos, que ha sido propuesto para sanción administrativa por infracción de la Ley 19/07 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, la cual contempla multas de hasta 60.000 euros para las faltas graves, así como la prohibición de acceso a los terrenos de juego

Los hechos tuvieron lugar el pasado 25 de septiembre de 2025, durante el encuentro de futbol de Primera División disputado en el estadio Carlos Tartiere entre los equipos del Real Oviedo y el F. C. Barcelona.

Tras la celebración de éste, la Liga de Fútbol Profesional (LFP) denunció que durante el desarrollo del partido y en el momento en que Marcus Rashford se disponía a realizar un saque de esquina, un aficionado del Real Oviedo se dirigió hacia el jugador blaugrana gritándole “Rashford, negrata”. El hecho fue difundido a través de la red social “X”, en cuyas imágenes se puede escuchar nítidamente el insulto racista, lo que propició que este contenido estuviera al alcance de un público más amplio.

La Brigada Provincial de Información de Oviedo de la Jefatura Superior de Asturias de Policía Nacional, en coordinación con la Comisaría General de Información, inició una investigación policial tendente a la averiguación de los hechos acontecidos.

El exhaustivo análisis de las imágenes y vídeos, permitió individualizar la acción investigada que transcurría en el minuto 31 de partido, coincidiendo con un saque de esquina por parte del equipo visitante, y en el que se corroboraba cómo un seguidor oviedista, ubicado en el fondo Sur de animación, se dirigía de manera despreciativa hacia al jugador.

Para la identificación del autor de los hechos resultaron esenciales las imágenes aportadas por la Unidad de Control Organizativo (UCO) de las cámaras de seguridad que cubren el perímetro del estadio Carlos Tartiere. De esta manera, se logró determinar sin ningún género de dudas la identidad del aficionado, al cual se le tomó declaración en la comisaría de Policía Nacional en calidad de investigado por un delito contra la integridad moral y un delito de odio. Tras prestar declaración, se comunicaron los hechos al Juzgado de Instrucción n. º 1 en funciones de guardia de Oviedo. Asimismo, fue propuesto para sanción administrativa por infracción de la Ley 19/07 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, la cual contempla multas de hasta 60.000 euros para las faltas graves, así como la prohibición de acceso a los terrenos de juego.

De la investigación se dio cuenta igualmente a la Fiscalía Delegada para la Tutela Penal para la Igualdad y Contra la Discriminación, quien se encarga de los delitos que tienen una motivación de odio y que, según refiere el Código Penal, podrían llevar aparejada una pena de hasta tres años de prisión.