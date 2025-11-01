Un jugador del Oviedo, lesionado de su aductor izquierdo: está pendiente de evolución
El futbolista ya ha iniciado su proceso de recuperación
O. O.
Josp Brekalo, extremo izquierdo del Oviedo, se ha lesionado. El atacante croata muestra una lesión en su aductor izquierdo y se encuentra pendiente de evolución. El futbolista ya ha iniciado su proceso de recuperación mientras que el resto de la plantilla prepara sin más novedades el choque ante Osasuna.
Cazorla y Ovie Ejaria siguen entrenándose por separado en su proceso de recuperación y Eric Bailly, que ayer fue baja de la sesión por precaución, ya se ejercita sin problemas junto al resto de sus compañeros.
