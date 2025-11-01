Un jugador del Oviedo, lesionado de su aductor izquierdo: está pendiente de evolución

Josp Brekalo, extremo izquierdo del Oviedo, se ha lesionado. El atacante croata muestra una lesión en su aductor izquierdo y se encuentra pendiente de evolución. El futbolista ya ha iniciado su proceso de recuperación mientras que el resto de la plantilla prepara sin más novedades el choque ante Osasuna.

Cazorla y Ovie Ejaria siguen entrenándose por separado en su proceso de recuperación y Eric Bailly, que ayer fue baja de la sesión por precaución, ya se ejercita sin problemas junto al resto de sus compañeros.