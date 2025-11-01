Lisci regresa a su estadio maldito: esta es la estadística que da alas al Real Oviedo ante Osasuna

El Tartiere volverá a recibir a Alessio Lisci. La última vez que el técnico italiano pisó Oviedo fue para perder la final del play-off cuando todavía comandaba al Mirandés. No salió contento ni con el resultado ni con el arbitraje, y así lo ha demostrado desde entonces en varias ruedas de prensa. Sin embargo, por aquel entonces, Lisci ya sabía que entrenaría a Osasuna la siguiente temporada, equipo que visita este lunes el feudo carbayón (21 horas), y que todavía no ha logrado puntuar a domicilio este curso: cinco partidos, cinco derrotas.

La temporada pasada, Oviedo y Mirandés se vieron las caras en cuatro ocasiones, dos en Liga regular y otras dos en el play-off. El balance: dos victorias para los azules (4-1 en Liga y 3-1 en el play-off), y otras dos para el Mirandés (por 1-0 en Anduva en ambas ocasiones). Lisci todavía no sabe lo que es conseguir un punto en el feudo carbayón, y el lunes tendrá la oportunidad de sumar los primeros. Sin embargo, los números no están de su parte. Además del dato de que nunca ha conseguido sumar en el Tartiere, se une otro en su contra: Osasuna no conoce la victoria fuera de casa esta temporada. El cuadro pamplonica ha jugado fuera de El Sadar en cinco ocasiones en lo que va de curso y ha perdido todos los partidos. Osasuna cayó derrotado a domicilio contra Real Madrid, Atlético de Madrid, Betis, Villarreal y Espanyol. Un total de cero puntos fuera de su feudo, lo que representa una estadística que hace creer en la victoria a los azules.

Sin embargo, la estadística carbayona tampoco es para tirar cohetes. Los azules han sumado más puntos fuera de casa que en el Tartiere: tres contra la Real Sociedad en el feudo azul, tres contra el Valencia en Mestalla y uno en Montilivi ante el Girona. El último duelo liguero del Oviedo fue dicho empate en tierras catalanas en lo que supuso el primer punto de Luis Carrión en el banquillo azul tras su regreso. Sin embargo, la dura derrota ante el Ourense en Copa pone en un brete al cuadro carbayón, que necesita ganar el encuentro ante los navarros para cambiar la mala dinámica del equipo y, con suerte, salir de la zona de descenso. Pero no será fácil. El Oviedo marcha penúltimo con siete puntos, y la salvación la marca la Real Sociedad con nueve. Los mismos puntos tienen Valencia, Levante y Mallorca. Los de Mestalla y el conjunto donostiarra necesitarían ganar en el caso de que los carbayones sumen los tres puntos para superarlos en la clasificación puesto que perdieron sus duelos directos ante los azules. Pero al Mallorca y al Levante les basta con sacar un punto para meter al Oviedo en el descenso incluso aunque los de Carrión ganasen. Y otro dato: si los azules vencen a Osasuna empatarían a puntos con su rival, que ahora mismo marcha decimocuarto en la clasificación de Primera División.

El lunes el resultado dictará sentencia. Lisci tendrá de nuevo otra oportunidad para puntuar en el Tartiere tras su última visita, la final del play-off, partido del que ha hablado muchas veces en las ruedas de prensa, incluso después de dejar la batuta jabata y hacerse cargo del banquillo de El Sadar. "Sigo muy enfadado y muy cabreado con este día. Creo que no hace falta decir más, con ver el partido se sabe", dijo el italiano en una rueda de prensa hace unas semanas sobre un encuentro que no tuvo demasiada polémica más allá del penalti cometido por Alberto Reina, entonces mediapunta del Mirandés y ahora jugador del Oviedo, que supuso el 1-1 con gol de Cazorla. Ahora Lisci está ante su oportunidad de revancha, pero Luis Carrión y los suyos tratarán por todos los medios de truncar sus anhelos.